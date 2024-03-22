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"Приняли важные решения": Зеленский после Ставки сказал, что лучше всего защитит Украину

Алёна Воронина
22 марта 2024, 18:40
На Ставке было принято несколько закрытых решений. Однако только одно решение наших партнеров может помочь лучше всего защитить Украину, подчеркнул Зеленский.
Ракетный удар РФ по Украине 22 марта, Владимир Зеленский
Зеленский после Ставки сказал, что лучше всего защитит Украину/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 марта, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания главным вопросом была ситуация в энергетической сфере после ночной атаки российских оккупантов по Украине.

Глава Украинского государства сообщил, что во время Ставки обсуждались, в частности, восстановительные работы, подключение домов к свету, воде и теплу после российской атаки.

"Ставка. Единственная тема сегодня – энергетика. Все доклады посвящены ликвидации последствий российского преступного обстрела. Харьков и область, Запорожье, Днепр, Хмельницкий и область, Кривой Рог, Сумщина, Полтавщина, Одесская область, Винницкая область, Франковщина и все пострадавшие города и громады. Заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключение домов к свету, воде и теплу. Обеспечение людей временным жильем и всей необходимой помощью", – отметил Зеленский.

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Он рассказал, что о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите во время Ставки доложили председатели правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаза" Алексей Чернышов. Главнокомандующий Александр Сырский и командующий Воздушных сил Николай Олещук доложили о работе ПВО в эти два непростых дня.

Что лучше всего защитит Украину от атак РФ

Президент Украины отметил, что во время Ставки были приняты несколько закрытых решений. В то же время он подчеркнул, что лучше всего от ударов оккупантов наше государство может защитить достаточное количество современных систем противовоздушной обороны, которые могут предоставить наши западные партнеры.

"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем ежедневно и по этому направлению", – отметил Зеленский.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ?

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (СВГ) – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

Атака по энергосистеме Украины в ночь на 22 марта

В ночь на 22 марта РФ била ракетами и дронами по Украине. Были взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. В частности, РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью – был атакован объект инфраструктуры и дома.

Позже стало известно, что РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС – крупнейшей ГЭС Украины. На станции вспыхнул пожар.

ДнепроГЭС - что о ней известно

Днепрвская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, пишет Википедия.

Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.
В ходе Второй мировой войны Днепровская ГЭС была взорвана сначала советскими войсками в 1941 году, а затем - немецкими.
В 1944 году началось восстановление станции, а завершилось - в 1950-м с пуском последнего гидроагрегата. При этом мощность станции была увеличена.

Собственником Днепровской ГЭС является государственная компания "Укргидроэнерго".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ночью выпустила 60 "Шахедов" и 90 ракет различных типов. Зеленский сообщил, что во всех городах, пострадавших от атаки, уже работают необходимые службы. Спасатели, энергетики, областная и местная власть, полицейские, коммунальные предприятия помогают людям.

В Воздушных силах рассказали, что силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151 – сбито 55 "Шахедов" и 37 ракет. Отмечается, что в ночь на 22 марта российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

В МВД рассказали, что есть погибшие и без вести пропавшие. Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая и другие области, говорят в МВД.

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война в Украине Владимир Зеленский ставка вторжение России энергетика Масштабная ракетная атака на энергетику
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