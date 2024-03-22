Представитель РФ в ООН Небензя заявил, что российские оккупанты уже "демилитаризовали Украину".

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Небензя высказался о "демилитаризации" Украины / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, РИА Новости

В РФ заявили о том, что российские оккупанты уже "выполнили" цель по "демилитаризации" Украины. Об этом сказал представитель РФ в ООН Василий Небензя, сообщают российские пропагандисты.

Он утверждает, что у Украины якобы уже нет своего оружия и ВСУ воюют тем, что государство получило от Запада.

"С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО", - сказал Небензя. видео дня

США и война в Украине

ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году, считает глава Комитета вооруженных сил Сената США, сенатор от Демократической партии Джек Рид. Как полагает законодатель, предоставление военное помощи от Вашингтона поможет украинским войскам оттеснить оккупантов.

Рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено, написали журналисты The Hill. Согласно их данным, Палата представителей затянет проработку вопроса минимум до 9 апреля.

Украина к лету может понести большие потери из-за ситуации с помощью США, считают в The Washington Post. Киев может слишком поздно получить военную поддержку от американцев.

Военная помощь Украине от США США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден. Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей". Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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