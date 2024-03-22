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"1 к 7 в пользу РФ": в ВСУ раскрыли критическую ситуацию с артснарядами

Руслана Заклинская
22 марта 2024, 17:48
Украина не может соревноваться с РФ по количеству снарядов и ищет решения, чтобы получить техническое преимущество над оккупантами, отметил генерал-лейтенант.
'1 к 7 в пользу РФ': в ВСУ раскрыли критическую ситуацию с артснарядами
Украина ищет технологические пути к победе над РФ / Коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украина проигрывает в количестве боеприпасов России, соотношение расходов артснарядов составляет 1 к 7 в пользу врага. Однако через несколько месяцев ситуация должна улучшиться. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в эфире телемарафона.

"Если сравнивать, то на сегодняшний день есть такое соотношение, соответствует действительности - 1 к 7 в пользу врага. Но благодаря инициативе Европейского Союза, чешской инициативе, благодаря пакетам помощи от других стран-партнеров, я думаю, что за месяц-два данная разница будет существенно уменьшена. Такого большого преимущества в пользу РФ не будет", - рассказал Гаврилюк.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Украина не может и не стремится соревноваться с Россией по количеству снарядов или количеству солдат. Зато командование ищет технологические и инновационные решения, чтобы получить техническое преимущество над оккупантами на поле боя.

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"Сейчас на поле боя выигрывает тот, чьи снаряды имеют большую дальность и лучшую точность", - отметил заместитель министра.

По его словам, в Украине в разы выросло производство боеприпасов и минометных мин по сравнению с 2022 годом, а до конца года, вероятно, удастся достичь тех планов, которые определил президент. Сейчас Украина производит практически весь спектр артиллерийских боеприпасов.

Украинские власти также активно сотрудничают с международными партнерами в сфере противовоздушной обороны, что является важным компонентом национальной безопасности. Создание многоэшелонной и замкнутой системы противовоздушной обороны является приоритетом для Украины.

"Создана в рамках 17-го заседания Рамштайн коалиция противовоздушной обороны, которую возглавляет Германия. В программе реализации коалиции решается вопрос об увеличении количества поставок нам средств ПВО и ракет к ним. Но даже та помощь, которая нам поступает, не является достаточной для прикрытия всех объектов на территории нашего государства", - пояснил Гаврилюк.

Снарядный голод в ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Снарядный голод в ВСУ

Как сообщал Главред, журналист Фредерик Плейтген сообщил об острой нехватке боеприпасов украинских военных на фронте. По его словам, защитники не могут на 100% выполнять свои задачи из-за отсутствия необходимого обеспечения.

Также Spigel подтвердил снарядный голод в ВСУ. Собственные запасы боеприпасов Украины могут закончиться к июню или даже раньше. Существует вероятность, что получить боеприпасы можно в странах арабского мира, поскольку некоторые из них имеют большие запасы. Также необходимые для Украины боеприпасы есть на Балканах и в Африке.

Кроме этого, майор национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный отметил, что снарядный голод на фронте постепенно растет. Для оборонительных действий их пока хватает, однако для тактических действий, наступления или отражения определенных позиций снарядов не хватает.

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