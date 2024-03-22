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Германия даст 300 млн евро на снаряды для Украины - Bloomberg

Дмитрий Видоменко
22 марта 2024, 10:54
Германия планирует принять участие в инициативе Чехии по совместным закупкам боеприпасов для потребностей ВС Украины, пишет Bloomberg
Патриот, Германия
Суммы денег, которую правительство ФРГ предлагает, должно хватить на закупку около 180 тысяч снарядов - Bloomberg / коллаж фото УНИАН и Us Army

Федеральное правительство Германии обязалось потратить 300 млн евро (примерно 326 млн долларов США) в рамках инициативы, возглавляемой властями Чехии, на покупку 800 тысяч снарядов и прочих боеприпасов для нужды ВСУ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников, суммы денег, которую правительство ФРГ предлагает, должно хватить на закупку около 180 тысяч снарядов.

Также сообщается, что более десятка западных стран, включая Канаду, Нидерланды и Францию, объединились вокруг плана, согласно которому чешское правительство будет выступать в качестве посредника при поставке артиллерийских снарядов из-за пределов Европейского союза.

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Снарядный голод в ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Передача Украине от Германии ракет Taurus

Напомним, что у Шольца назвали три причины, почему Германия не предоставляет Украине ракеты Taurus. Нужно наладить производство оружия и боеприпасов - такие меры необходимы, чтобы обеспечить как Германию, так и Украину, сказал Йоханнес Арльт.

Олаф Шольц рассказал, почему Украина не может получить ракеты Taurus. Канцлер Германии прокомментировал причины торможения с поставкой ракет. По его словам, для этого ищут лучший момент, намекнув, что прогресс будет.

Владимир Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus. Президент Украины утверждает, что отказ в предоставлении Украине конкретной помощи из-за отсутствия веры может дорого обойтись.

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