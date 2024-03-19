ВСУ смогут сдержать линии фронта: премьер сказал, когда Украина получит боеприпасы

Украина также ожидает ракеты дальнего и среднего радиуса действия.

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Украина в апреле получит боеприпасы / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Украинские военные получат артиллерийские снаряды и их количество будет достаточным. Это будет возможно благодаря инициативе Чехии. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает The Guardian.

Эти боеприпасы помогут военным сдержать линии фронта.

"Мы надеемся, что эта чешская инициатива (по закупке снарядов для Украины - ред.), к которой присоединился Люксембург, поможет нам, и начиная с апреля у нас будет достаточно боеприпасов для сдерживания нашей линии фронта", - сказал Шмыгаль. видео дня

Украина также ожидает передачи ракет дальнего и среднего радиуса действия. Это поможет нарушить логистику российских оккупантов на оккупированных территориях.

"Это также крайне важно, как и артиллерийские снаряды для нас", - добавил премьер.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Предложение Чехии о закупке 800 тыс. снарядов для Украины

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла 800 тысяч снарядов для ВСУ. Однако, чтобы доставить найденные снаряды в Украину требуется дополнительное финансирование от стран-партнеров.

Инициативу Чехии поддержали Германия, Нидерланды, Дания и Франция. В частности, Нидерланды уже пообещали предоставить на эти цели 100 млн евро.

Согласно данным Spiegel, у Украины могут закончиться снаряды уже через несколько месяцев. Есть вероятность, что получить боеприпасы можно будет и в странах арабского мира. У некоторых из них есть большие запасы. Также необходимые для Украины боеприпасы есть на Балканах и в Африке.

По оценкам, Украине потребуется не менее 200 тысяч выстрелов в месяц, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками, средний ежедневный расход снарядов которых может быть в три-пять раз больше, чем у ВСУ.

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