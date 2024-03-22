Силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151: сбиты 55 "Шахедов" и 37 ракет

Защитникам неба удалось сбить 55 "Шахедов", 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

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РФ применила 151 средство воздушного нападения во время ракетного удара по Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime, t.me/ivan_fedorov_zp, ua.depositphotos.com

В ночь на 22 марта 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Защитникам украинского неба удалось уничтожить 92 воздушные цели: 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Как сообщают Воздушные силы, всего оккупанты применил 151 средство воздушного нападения:

63 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск – РФ);

12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область, Крым);

40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);

5 крылатых ракет Х-22 (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3);

7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из десяти МиГ-31К – Тамбовская область);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34);

22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская области).

К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

видео дня

В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели:

55 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131";

35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Уничтожены 92 воздушные цели / t.me/ComAFUA

Ракетный удар по Украине 22 марта

Все подробности ракетного удара по Украине 22 марта читайте в материале: РФ бьет ракетами по Украине, взрывы - в Харькове, Днепре, Запорожье: что известно.

Под удар российских ракет попала и ДнепроГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что на станции вспыхнул пожар. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

ДнепроГЭС - что о ней известно Днепрвская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, пишет Википедия. Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.

В ходе Второй мировой войны Днепровская ГЭС была взорвана сначала советскими войсками в 1941 году, а затем - немецкими.

В 1944 году началось восстановление станции, а завершилось - в 1950-м с пуском последнего гидроагрегата. При этом мощность станции была увеличена. Собственником Днепровской ГЭС является государственная компания "Укргидроэнерго".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 22 марта российская ракета ударила в троллейбус с людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную ракетную атаку страны-агрессора по Украине и сообщил о целях оккупантов.

"За эту ночь было более 60 "шахедов" и почти 90 ракет различных типов. Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора", - заявил глава государства.

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