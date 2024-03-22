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РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС: на станции вспыхнул пожар

Анна Ярославская
22 марта 2024, 08:07
Сегодня российскими ракетами были атакованы многочисленные объекты. Попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье.
ДнепроГЭС
Россияне ударили по дамбе ДнепроГЭС / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/andriyshTime

Рано утром 22 марта российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В очередной раз были атакованы многочисленные объекты по Украине, в том числе и энергетики. В этот раз под удар попала и ДнепроГЭС. Об этом говорится в официальном заявлении Укргидроэнерго.

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Изуверы не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", - говорится в сообщении.

На станции вспыхнул пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики.

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"Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая", - добавили в Укргидроэнерго.

ДнепроГЭС - что о ней известно

Днепрвская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, пишет Википедия.

Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.
В ходе Второй мировой войны Днепровская ГЭС была взорвана сначала советскими войсками в 1941 году, а затем - немецкими.
В 1944 году началось восстановление станции, а завершилось - в 1950-м с пуском последнего гидроагрегата. При этом мощность станции была увеличена.

Собственником Днепровской ГЭС является государственная компания "Укргидроэнерго".

Взрывы в Запорожье

Утром 22 марта во время массированного обстрела Украины российские оккупанты нанесли по Запорожью 12 ракетных ударов.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, под удар попали объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома.

Патрульная полиция Запорожской области заявила в Facebook, что движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС полностью ограничено. Причины не уточнялись.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 22 марта российская ракета ударила в троллейбус с людьми.

"Российская ракета попала в двигавшийся через дамбу троллейбус. В троллейбусе находились люди. Обычные гражданские люди, ехавшие на работу", - написал он в Telegram.

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