Ударами по энергетике Путин намерен "погасить" военное производство и устроить катастрофу – Жданов

Путин открыл сезон ракетных атак, обстрелов нужно ждать каждый день, считает полковник запаса Олег Жданов.

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Ударами по энергетике Россия пытается вынудить Украину капитулировать – Жданов / Главред

Не прошло и недели с дня "выборов Путина", как Россия возобновила ракетный террор Украины, устроив наибольшую атаку на украинскую энергосистему с начала полномасштабного вторжения. В результате этой атаки были поражены десятки энергетических объектов, в том числе были нанесены удары по ДнепроГЭС. Больше всего досталось Харькову, где Россия попыталась уничтожить практически все основные энергообъекты.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, какова была цель массированной ракетной атаки России по объектам энергетической инфраструктуры, почему больше всего досталось Харькову, чем опасны для Украины удары по энергетике в тёплое время года, чего РФ добилась ударом по ДнепроГЭС, а также почему в ближайшие дни следует ждать новой серии ракетного террора от Москвы.

Какой логикой руководствовались россияне, которые решили осуществить столь масштабный обстрел энергетической инфраструктуры сейчас, весной, когда перебои с тёплом и электроэнергией не так критичны, как зимой? Почему сейчас?

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Раньше ракетные удары не наносились, во-первых, потому что Путину нужно было не испортить предвыборную кампанию. Во-вторых, России нужно было поднакопить ракет. Вспомните, в декабре 2023-го Буданов говорил, что у России осталось порядка 900 ракет разных типов.

Сейчас у РФ запас более тысячи ракет. Вот Россия и открыла сезон ракетных атак. Удар по Киеву 21 марта стал открытием сезона, а удар по Украине 22 марта четко ложится в систему тотального террора нашей страны и принуждения нас к капитуляции.

Удар 21-го числа был в большей мере политическим и был сосредоточен на столице. России надо было оповестить весь мир, что Путин в состоянии нанести удар. У Путина прекрасно знают, какое ПВО прикрывает Киев, и прекрасно осознавали, что эффективность этого удара будет минимальной. Но всё равно три-четыре часа все иностранные представительства в Киеве сидели в подвалах и бомбоубежищах, слушали, как гудят, свистят и рвутся ракеты. Мир оповещён. К счастью, убитых не было, но количество пострадавших вообще ушло на второй план – на первом плане был сам факт того, что Путин открыл сезон ракетных ударов.

Удар 22 марта был военным, и Россия нанесла его по экономике Украины. Ведь как можно остановить экономику? Нужно погасить энергетику. Неважно, будет тепло в домах или нет. Если подстанция отключится, то не будет не только света и тепла, но и воды. А не будет воды – не будет работать канализация. Если зимой россияне могли делать упор на то, что мы замёрзнем, то сейчас, при плюсовых температурах, когда тепло, отсутствие водоснабжения и перебои в работе канализации (очистных сооружений) приведёт к резкому ухудшению эпидемиологической обстановки.

То есть теперь россияне зададутся целью оставить Украину без воды?

Да. Но эпидемиология – это второстепенная задача.

Главная задача противника связана с тем, что Украина начала переводить экономику на военные рельсы, начала развивать производство. Даже при сборке дронов в гараже на коленках нужна электроэнергия. Потому противник и гасит электроэнергию. Причём делает это комплексно.

22 марта был нанесён комбинированный удар. Сложность такого удара состоит в том, что применены шахеды, которые летают со скоростью 180 км/ч, крылатые ракеты, которые летят, как самолёт, со скоростью 850 км/ч, плюс баллистика. И, обратите внимание, что шахеды, крылатые ракеты и баллистика подлетают цели практически в одно время, что сильно напрягает нашу систему ПВО по выбору приоритетных целей. Поэтому такой плохой результат по сбитию, особенно крылатых ракет. Ведь обычно мы сбиваем очень хорошо, высокий процент сбитых ракет.

Удары про ДнепроГЭС – насколько серьёзными могут быть последствия? Будут ли россияне пытаться разбить дамбу и, вообще, продолжать атаковать эту цель?

Вопрос с ДнепроГЕС россияне фактически уже решили. Дальше ее обстреливать нет смысла, но, может быть, удары ещё будут.

Саму плотину разрушить ракетами нереально – её можно только подорвать изнутри. Мы в этом убедились дважды: в первый раз в 40-е годы, когда большевики подорвали ДнепроГЭС, и только подрывом изнутри они смогли разрушить плотину и сбросить воду, во второй раз – во время подрыва Каховской ГЭС.

Удары по ДнепроГЭС были нанесены с другой целью. При ударе по ДнепроГЭС вывели из строя ГЭС-2 и повредили ГЭС-1. Эти электростанции помогают атомным станциям пройти пиковую нагрузку. Атомная станция очень медленно может менять мощность, она не может реагировать на резкие перепады нагрузки. Для этого нужны тепловые и гидроэлектростанции. Кстати, в некоторых новых учебниках ГЭС называют гидроаккумулирующими электростанциями, то есть эти станции аккумулируют энергию, чтобы либо гасить пиковые нагрузки, либо перекрывать пик, если не хватает мощности реактора. Без этой станции гибкость системы полностью нарушается.

Появляются ли теперь какие-либо угрозы для Запорожской АЭС?

Нет, потому что ЗАЭС сегодня не работает на всю мощность, она лишь обеспечивает сама себя. Она даёт максимум 3% от своей общей мощности и обеспечивает прилегающие населённые пункты, в том в числе город Энергодар, который полностью сидит на этой ветке. А так, ЗАЭС практически остановлена.

Однако в общей системе страны, особенно в таких промышленных регионах, как Запорожье и Днепропетровщина, ГЭС, когда идёт пиковая нагрузка, включается для её сглаживания.

И сейчас, получается, Россия "выбила мозги" двумя ударами – по ГЭС-1 и ГЭС-2. О ГЭС-2 уже сказано официально: она не подлежит восстановлению – нужно всё старое вынимать и ставить новое.

Больше всего досталось энергосистеме Харькова. Почему? Просто сказывается близость и доступность города к России, россиянам просто удобно бить?

Сейчас для Харькова звёзды сошлись в самом худшем варианте: город-миллионник, находится близко к границе с Россией, у него нет нужных средств защиты.

Россияне просто "гасят" Харьков. Они знают, что в городе, несмотря ни на что, ещё большое количество населения, и, если оставить Харьков без электроэнергии и воды, это будет катастрофа, гуманитарная катастрофа. А это уже геноцид в чистом виде.

По вашим прогнозам, ракетные атаки России в ближайшие дни продолжатся?

Думаю, что продолжатся. Теперь нужно ждать атак каждый день, потому что у России было три месяца на подготовку, производство, тестирование и транспортировку ракет.

Судя по тому, что наша и западные разведки молчат, сегодня даже нет понимая, сколько у России ракет, готовых к боевому применению. Поэтому, как говорят военные, всегда нужно отталкиваться от худшего варианта, то есть полагать, что все 900-1000 ракет готовы к боевому применению.

Вы сказали о том, что Россия "открыла сезон ракетных ударов". А для чего это делается сейчас? Это предварительная работа перед наступлением?

Нет, это принуждение Украины к миру на условиях Москвы, принуждение Киева к капитуляции. Россия – не та страна, которая будет что-либо откладывать в долгий ящик. Если бы у России сегодня были силы и средства, она бы повторила и Бахмут, и Авдеевку. Ведь политическую задачу по захвату четырёх областей Украины в их административных границах никто не отменял. А в Запорожской и Херсонской областях ещё ого-го-го сколько территории не захвачено Российской Федерацией.

Скоро уже год, как в Луганской области стоит 100-тысячная группировка российских войск напротив Купянска и Лимана. Она несколько раз пыталась начать наступательную операцию, но не получалось. А сейчас уже есть информация, что Герасимов принял решение снять часть войск с Купянского направления для локализации очагов боевых действий в Курской и Белгородской областях.

Поэтому, если бы у России была возможность, она бы наступала.

Могут ли ракетные атаки на Украину заставить Запад ускориться в плане поставок вооружений и средств защиты, в том числе ракет ПВО?

Этот процесс не стоит на паузе. Европа просто не может быстрее, она старается изо всех сил. Последние ракетные атаки просто добавят очков в нашу пользу и дадут понять европейцам, что они на правильном пути.

А так, Европа сегодня надрывается и пытается перехватить инициативу, потому что США сдулись, как воздушный шарик.

Может быть, в США что-то изменится теперь для нас?

Нет, США погрязли во внутриполитической борьбе. Визит Грэма показал, что никаких перспектив в ближайшее время не будет. Ведь он сказал, что сначала в США должны принять государственный бюджет на новый финансовый год (у них 30 сентября закончился старый финансовый год, а они до сих пор ещё не приняли бюджет на новый год), и только тогда американцы смогут рассматривать вопрос о предоставлении помощи Украине. Проголосовать бюджет они должны на днях, а потом у них пасхальные каникулы. Потому я почти уверен, что до апреля в Штатах даже не откроют этот законопроект. А потом, после пасхальных каникул, случится еще какая-нибудь ерунда.

Трамп присылал в Киев своего человека, чтобы оценить ситуацию здесь. Судя по тому, что Трамп не изменил своё мнение в плане ускорения процесса рассмотрения этого законопроекта, всё остается по-прежнему. Фактически Трамп сегодня управляет внутренней политикой США, которая полностью перекрывает внешнюю.

В общем, наша надежда и опора сегодня – это Европа, не США.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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