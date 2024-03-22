"РФ открыла сезон ракетных атак": Жданов сказал, чего добивается Путин новыми ударами

Россия накапливала много ракет, а теперь бьет ими по энергосистеме Украины, чтобы остановить украинскую экономику и принудить нас к капитуляции.

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Жданов сказал, чего добивается Путин новыми ударами/ колаж: Главред, фото: Главред, Telegram Андрющенко, скрин

Российские оккупанты долгое время не наносили ракетных ударов, потому что накапливали ракеты. А теперь страна-агрессор Россия открыла сезон ракетных атак.

Удар 21 марта был сугубо политическим и наносился по украинской столице. Таким образом российский диктатор Владимир Путин пытался показать, что РФ способна на такие атаки. А удар в ночь на 22 марта был уже военным и направлялся на то, чтобы погасить энергетику и принудить украинцев к капитуляции. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Раньше ракетные удары не наносили, во-первых, потому что Путину нужно было не испортить предвыборную кампанию. Во-вторых, России нужно было накопить ракет. Вспомните, в декабре 2023-го Буданов говорил, что у России осталось около 900 ракет разных типов. Сейчас у РФ запас более тысячи ракет. Вот Россия и открыла сезон ракетных атак. Удар по Киеву 21 марта стал открытием сезона, а удар по Украине 22 марта четко ложится в систему тотального террора нашей страны и принуждения нас к капитуляции", – отметил Жданов.

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По его словам, удар 21 марта был по большей части политическим и был сосредоточен на столице. России надо было известить весь мир, что Путин в состоянии нанести удар.

"У Путина прекрасно знают, какое ПВО прикрывает Киев, и прекрасно осознавали, что эффективность этого удара будет минимальной. Но всё равно три-четыре часа все иностранные представительства в Киеве сидели в подвалах и бомбоубежищах, слушали, как гудят, свистят и рвутся ракеты. Мир оповещен. К счастью, убитых не было, но количество пострадавших вообще отошло на второй план – на первом плане был сам факт того, что Путин открыл сезон ракетных ударов", –сказал военный эксперт.

Он отметил, что атака 22 марта была военной, и Россия нанесла ее для того, чтобы нанести удар по экономике Украины.

"Ведь как можно остановить экономику? Нужно погасить энергетику. Неважно, будет тепло в домах или нет. Если подстанция отключится, то не будет не только света и тепла, но и воды. А не будет воды – не будет работать канализация. Если зимой россияне могли делать акцент на том, что мы замерзнем, то сейчас, при плюсовых температурах, когда тепло, отсутствие водоснабжения и перебои в работе канализации (очистных сооружений) приведет к резкому ухудшению эпидемиологической ситуации", – сказал военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Атака по энергосистеме Украины в ночь на 22 марта

В ночь на 22 марта РФ била ракетами и дронами по Украине. Были взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. В частности, РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью – был атакован объект инфраструктуры и дома.

Позже стало известно, что РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС – крупнейшей ГЭС Украины. На станции вспыхнул пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ночью выпустила 60 "Шахедов" и 90 ракет различных типов. В Воздушных силах рассказали, что силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151 – сбито 55 "Шахедов" и 37 ракет. Отмечается, что в ночь на 22 марта российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

В МВД рассказали, что есть погибшие и без вести пропавшие. Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая и другие области.

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