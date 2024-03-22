"Это была самая большая атака на энергосистему": в "Укрэнерго" описали последствия

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину еще не было настолько сильных ударов по украинской энергетике, заявил глава "Укрэнерго".

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В "Укрэнерго" описали последствия ночной атаки РФ по энергосистеме Украины/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Telegram Андрющенко, скрин

Атака ракетами и дронами, которую осуществила страна-агрессор Россия по Украине в ночь на 22 марта, стала крупнейшей с начала полномасштабного вторжения атакой на украинскую энергосистему.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Радио Свобода". Он отметил, что даже прошлой зимой атаки на нашу энергосистему не были такими большими, как этой ночью.

По словам Кудрицкого, в энергосистеме поражены десятки магистральных объектов сети, и этот масштаб поражений является чрезвычайно большим.

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Он отметил, что для поддержания безопасной работы энергосистемы задействована аварийная помощь энергосистем Румынии, Словакии и Польши.

Самая сложная ситуация в Харьковской области и областном центре. Там, по словам Кудрицкого, оккупанты пытались попасть буквально по всем энергообъектам.

"Во многих регионах есть достаточно значительные и достаточно масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. Их масштаб вызван масштабом самой атаки. Это беспрецедентный объем ракет и дронов, которые были выпущены по энергосистеме с начала вторжения. Даже прошлой зимой атаки на нашу энергосистему не были настолько большими, как атака этой ночью", – отметил Кудрицкий.

Однако глава "Укрэнерго" подчеркнул, что своей целостности энергосистема не потеряла.

"Энергосистема не потеряла свою целостность, энергосистема работает. Ситуацию мы контролируем", – подчеркнул он.

Но в результате атаки во многих регионах есть ограничения энергоснабжения. Глава "Укрэнерго" объяснил, что эти ограничения являются контролируемыми, и они нужны для того, чтобы не перегрузить те элементы сети, которые остались в работе и которые не являются поврежденными.

"То есть пока мы будем восстанавливать те подстанции и работу некоторых электростанций, которые были повреждены, нам нужно работать на пониженной нагрузке. И соответственно некоторые объемы ограничения энергоснабжения необходимы энергосистеме, чтобы восстановиться", – отметил он.

Владимир Кудрицкий рассказал о ночной атаке/скрин

Смотрите видео с комментарием главы "Укрэнерго" о последствиях ночной атаки РФ:

Атака по энергосистеме Украины в ночь на 22 марта

В ночь на 22 марта РФ била ракетами и дронами по Украине. Были взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. В частности, РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью – был атакован объект инфраструктуры и дома.

Позже стало известно, что РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС – крупнейшей ГЭС Украины. На станции вспыхнул пожар.

ДнепроГЭС - что о ней известно Днепрвская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, пишет Википедия. Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.

В ходе Второй мировой войны Днепровская ГЭС была взорвана сначала советскими войсками в 1941 году, а затем - немецкими.

В 1944 году началось восстановление станции, а завершилось - в 1950-м с пуском последнего гидроагрегата. При этом мощность станции была увеличена. Собственником Днепровской ГЭС является государственная компания "Укргидроэнерго".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ночью выпустила 60 "Шахедов" и 90 ракет различных типов. Зеленский сообщил, что во всех городах, пострадавших от атаки, уже работают необходимые службы. Спасатели, энергетики, областная и местная власть, полицейские, коммунальные предприятия помогают людям.

В Воздушных силах рассказали, что силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151 – сбито 55 "Шахедов" и 37 ракет. Отмечается, что в ночь на 22 марта российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

В МВД рассказали, что есть погибшие и без вести пропавшие. Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая и другие области, говорят в МВД.

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