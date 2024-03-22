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Аналитик пояснил, сильно ли удары дронами по НПЗ влияют на экономику РФ

Дмитрий Видоменко
22 марта 2024, 11:46
По словам Алексея Куща, пока рано говорить, насколько сильно влияют удары украинских БПЛА по русским НПЗ по экономике страны-агрессора РФ.
Кущ, атака на НПЗ
Идея, что удары дронами лишат полностью топлива российскую армию ‒ слишком завышенные ожидания - Алексей Кущ/ коллаж Главред, скриншоты из видео

Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива в стране-агрессоре РФ был введен для того, чтобы топливо оставалось внутри государства. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива связан не с ударами наших дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, а с тем, что существует определенный диспаритет между внутренними и внешними ценами на топливо. Соответственно, при свободной торговле, за счет того, что внутренние цены низкие и практически все запасы топлива выметались на экспорт, из-за чего внутренние потребители начинали испытывать дефицит топлива. В России появлялись даже очереди на заправках, и топливо исчезало. Поэтому был введен запрет для того, чтобы топливо оставалось внутри страны и, соответственно, поступало внутренним потребителям по более низким ценам, чем на мировых рынках", ‒ сказал он.

По словам Куща, пока рано говорить, насколько сильно влияют удары украинских БПЛА по русским НПЗ по экономике страны-агрессора РФ.

"Насколько эти удары оказывают влияние, сказать сложно. Потому что для этого нужно, прежде всего, видеть технические показатели этих ударов. То есть насколько повреждено основное технологическое оборудование, оценить количество дней простоя этих предприятий, посмотреть, насколько сократилось производство топлива. Но с учетом того, что все эти предприятия проектировались с учетом возможности ядерной войны, и Россия в принципе имеет несколько нефтеперерабатывающих предприятий, которые находятся вне зоны досягаемости наших беспилотников, я не думаю, что Россия будет испытывать критическую нехватку топлива – такая вероятность достаточно низкая", ‒ сказал он.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Кущ говорит, что уже сегодня верить в то, что таковые удары лишат полностью топлива российскую армию ‒ слишком завышенные ожидания.

"Давайте оценивать на своем примере – российские удары по Украине с точки зрения их интенсивности и разрушительности были более значительными, чем ответные удары Украины. Но даже несмотря на это, часть топлива продолжает производиться внутри страны (хотя мы, как и до войны, очень сильно зависимы от импорта, но тем не менее даже в этих условиях продолжается производство). Поэтому в данном случае это говорит о том, что несколькими налетами беспилотников вырубить нефтеперерабатывающую отрасль России будет сложно. Мне кажется, это, скорее, психологический эффект воздействия на россиян. То есть это имеет больше символическое значение, но технически оно несопоставимо. Поэтому верить в то, что завтра у российских танков не будет топлива для того, чтобы заправиться – это слишком завышенные ожидания", ‒ подытожил он.

Смотрите на видео интервью Алексея Куща Главреду:

Атаки на НПЗ России

Силы обороны Украины поразили уже треть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Дальнобойные средства действуют по вражеским стратегическим объектам на все большем расстоянии.

На днях, 15 марта, под Калугой четыре дрона ГУР атаковали НПЗ – произошел мощный пожар. Был нанесен удар по нефтехимическому предприятию Первый завод в Калужской области. Повреждено оборудование.

Славянский НПЗ в России мощно атаковали спецслужбы Украины, сообщила Украинская правда 17 марта. В частности, это уже 12 российский НПЗ, который подвергся ударам.

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беспилотники НПЗ Алексей Кущ война России и Украины
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