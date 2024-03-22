УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Даже тела не найдут": Сотник спрогнозировал, как умрет Путин

Алёна Воронина
22 марта 2024, 13:15
До суда в Гааге Путин точно не доживет, и вероятнее всего он умрет не своей смертью. В Гаагу попадут только приспешники российского диктатора.
Александр Сотник, Владимир Путин
Сотник спрогнозировал, как умрет Путин/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Российский диктатор Владимир Путин не доживет до суда в Гааге. И вероятнее всего он умрет не своей смертью – его "уберут".

Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник во время чата на Главреде. По его словам, в суд в Гааге могут в будущем попасть лишь приспешники российского диктатора, а не он сам.

В ответ на вопрос, может ли Путин дожить до суда в Гааге и может ли он умереть своей смертью Сотник ответил, что от главы Кремля "даже тушки не найдут".

"Да там даже тушки не найдут. Максимум, кто в Гааге может быть, это Медведев, возможно, еще Шойгу и Герасимов. Но не Путин. Думаю, что они даже Пескова не получат живого – он сдохнет или его сдохнут", – отметил журналист.

Смотрите видеоверсию чата с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Ранее в Politico отмечали, что только поражение российской армии в Украине поможет свергнуть Путина. В материале западного издания отметили, что поддержка Путина остается устойчивой среди российского населения, поэтому только поражение диктатора в войне в Украине может свергнуть его.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Путин исчезнет, РФ ждет неуправляемый бунт. В России нет инфраструктурной оппозиции. Есть только диссидентское движение, поэтому классическая революция там невозможна, отмечает Подоляк.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Путин Александр Сотник
Реклама

Главное за день

Оккупанты стягивают войска и технику: в ВСУ раскрыли критическую ситуацию на фронте

Оккупанты стягивают войска и технику: в ВСУ раскрыли критическую ситуацию на фронте

12:32 Украина
"Это была самая большая атака на энергосистему": в "Укрэнерго" описали последствия

"Это была самая большая атака на энергосистему": в "Укрэнерго" описали последствия

12:07 Украина
Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху

12:00 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Ни одна порча их не возьмет: мольфар назвал самые сильные знаки зодиака 84911

Ни одна порча их не возьмет: мольфар назвал самые сильные знаки зодиака

В интимной обстановке : появились детали свадьбы предательницы Ани Лорак 64199

"В интимной обстановке": появились детали свадьбы предательницы Ани Лорак

Что хорошо впитывает влагу в погребе: плесень и конденсат исчезнет навсегда 14298

Что хорошо впитывает влагу в погребе: плесень и конденсат исчезнет навсегда

Запад принял принципиальное решение по войне в Украине: журналист раскрыл детали 7976

Запад принял принципиальное решение по войне в Украине: журналист раскрыл детали

Последние новости

13:42

Анжелика Варум опозорилась на сцене: зрители освистали артистку

13:42

В ДнепроГЭС попали 8 ракет, повреждения значительные - Офис генпрокурора

13:18

В разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине: назвали цели и сроки

13:15

"Даже тела не найдут": Сотник спрогнозировал, как умрет ПутинВидео

12:45

"Пугачевой больше нету": российский музыкант Юрий Лоза попрощался с Примадонной

РФ бьет ракетами по Украине, взрывы - в Харькове, Днепре, Запорожье: что известноРФ бьет ракетами по Украине, взрывы - в Харькове, Днепре, Запорожье: что известно
12:43

Притула откровенно признался, как ему удается выезжать за границу

12:32

Оккупанты стягивают войска и технику: в ВСУ раскрыли критическую ситуацию на фронте

12:07

Какие доллары принимают с комиссией и что делать с ним: объяснение Нацбанка

12:07

"Это была самая большая атака на энергосистему": в "Укрэнерго" описали последствияВидео

Реклама
12:00

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху

11:48

Виталий Козловский впервые показал беременную жену

11:46

Аналитик пояснил, сильно ли удары дронами по НПЗ влияют на экономику РФ

11:46

Церковный праздник 23 марта: что запрещено делать в день святого мученика Никона

11:03

"Поняла, что меня спасают": Повалий выдала очередной бред в поддержку оккупантов

10:57

РФ готовит новые обстрелы по Украине: в ВСУ предупредили, когда ожидать удара

10:54

Германия даст 300 млн евро на снаряды для Украины - Bloomberg

10:50

"Пойти на риск": начальник Генштаба ВС Франции не исключает отправки войск в Украину

10:43

Китайский гороскоп на завтра 23 марта: Свиньям - нервные срывы, Драконам - проблемы дома

10:26

От взрыва дом взлетел на воздух и упал на другой: детали ракетного удара по Запорожью

10:20

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: в Укргидроэнерго сказали, сможет ли станция работатьФото

Реклама
10:00

Дочь Анастасии Заворотнюк бросила онкобольную мать накануне ее 53-летия

10:00

Есть погибшие и без вести пропавшие: в МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта

09:58

Польша срочно подняла в небо авиацию из-за массированной атаки по Украине

09:36

Новшества в мобилизации: кому не собираются давать отсрочку — комментарий Рады

09:28

Гороскоп на завтра 23 марта: Тельцам - время инвестировать, Львам - визит к врачу

09:25

Силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151: сбиты 55 "Шахедов" и 37 ракет

09:03

Россияне массово убегают с фронта и попадают в тюрьмумнение

09:01

РФ ночью выпустила 60 "шахедов" и 90 ракет различных типов: Зеленский назвал цели

08:56

Из-за ракетной атаки РФ Запорожская АЭС на грани блэкаута - Энергоатом

08:15

Найти конверт и расческу за 12 секунд смогут только гении: непростая загадка

08:13

Массированный обстрел: по областям Украины вводят графики отключений света

08:07

РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС: на станции вспыхнул пожар

07:25

Внутри были люди: ракета РФ ударила в троллейбус, который ехал через дамбу - Андрющенко

07:25

"Капучіно" или "капучино", "чіпси" или "чипси": Авраменко назвал распространенные ошибкиВидео

07:23

Самая масштабная атака на энергетику: подробности удара РФ по Украине

06:38

Санкции вообще не должны были привести к развалу РФмнение

06:31

РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью: атакован объект инфраструктуры и жилые дома

05:24

Чем подкормить пионы весной: цветы будут обильными и пышными

05:00

Приснился плохой сон: что нельзя делать, чтобы он не сбылся

04:34

Что ждет Украину в случае заморозки войны: эксперты дали неутешительный прогноз

Реклама
04:00

Дочь Стаса Михайлова опозорила отца на фоне его скандала с Пугачевой

03:25

Мойка высокого давления может повредить авто: эксперты рассказали, как мыть машину

03:00

Пенсионный фонд РФ судится с Верой Брежневой за немыслимый долг

02:32

4 растения, которые привлекают тлю и других вредителей в ваш сад и на огород

02:00

Alyona Alyona пожаловалась фанатам на новые проблемы со здоровьем

01:30

Головоломка для настоящих детективов: нужно найти сердце на фото из Лондона

01:00

Украина одна победить не сможет: Сотник о вступлении Запада в войну против РФ

21 марта, четверг
23:59

Атаки РФ заканчиваются "огромным количеством трупов": в ВСУ рассказали о боях на востоке

23:42

Евро-2024 плей-офф: Украина минимально обыграла Боснию и прошла дальше

23:19

Только самые острые глаза найдут ящерицу за 3 секунды: чрезвычайная загадка на внимательность

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять