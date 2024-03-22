"Даже тела не найдут": Сотник спрогнозировал, как умрет Путин

Российский диктатор Владимир Путин не доживет до суда в Гааге. И вероятнее всего он умрет не своей смертью – его "уберут".
Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник во время чата на Главреде. По его словам, в суд в Гааге могут в будущем попасть лишь приспешники российского диктатора, а не он сам.
В ответ на вопрос, может ли Путин дожить до суда в Гааге и может ли он умереть своей смертью Сотник ответил, что от главы Кремля "даже тушки не найдут".
"Да там даже тушки не найдут. Максимум, кто в Гааге может быть, это Медведев, возможно, еще Шойгу и Герасимов. Но не Путин. Думаю, что они даже Пескова не получат живого – он сдохнет или его сдохнут", – отметил журналист.
Смотрите видеоверсию чата с Александром Сотником:
Кто такой Александр Сотник
Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.
Ранее в Politico отмечали, что только поражение российской армии в Украине поможет свергнуть Путина. В материале западного издания отметили, что поддержка Путина остается устойчивой среди российского населения, поэтому только поражение диктатора в войне в Украине может свергнуть его.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что Путин исчезнет, РФ ждет неуправляемый бунт. В России нет инфраструктурной оппозиции. Есть только диссидентское движение, поэтому классическая революция там невозможна, отмечает Подоляк.
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