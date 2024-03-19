Путин попрёт на Киев, Харьков, Одессу и устроит "мясное цунами" – Сотник

Этот срок Путина будет последним и ядерным, а запомнится он войной России с НАТО, считает журналист Александр Сотник.

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Путин на выборах получил карт-бланш и сможет нажимать на любые кнопки, в том числе ядерные – Сотник / Главред

На сайте Главред состоялся чат с главным редактором канала Sotnik-TV, журналистом, писателем и публицистом Александром Сотником. Общаясь с читателями, он объяснил, что значат 87% голосов за Путина на выборах в России, предупредил о второй попытке российских войск взять Киев и скором "мясном цунами", которым Россия накроет Украину, спрогнозировал появление французских войск в Одессе через несколько недель и расширение масштабов войны до континентальной, а, кроме того, рассказал, почему США, Канада и Европа, видя подготовку Путина к войне с НАТО и ядерному удару, пока что не пытаются его остановить.

Представляем стенограмму чата с Александром Сотником.

Terri: У этих выборов в России был весьма яркий фон: смерть Навального, рейды РДК в Курской и Белгородской областях, взрывающиеся и горящие крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России. Но – российские выборы прошли, как ни в чём ни бывало, и Путин продлевает власть. Мелкие инциденты не в счёт. Объясните, почему россияне спят? Почему даже такой фон ничего не меняет? Что должное произойти, чтобы россияне сказали "нет" Путину или вышли на протест?

Александр Сотник: Россияне не спят – они действуют и живут с Путиным. Их сердца бьются в унисон с путинским сердцем. Когда мы говорим "Путин", подразумеваем "россияне", когда говорим "россияне", подразумеваем "Путин".

Так называемая оппозиция сделала явку за границей: Юлия Навальная, Михаил Ходорковский, Максим Кац, Екатерина Шульман и иже с ними. Именно они призвали прийти на акцию "Полдень против Путина" – провести в российском аду акцию "Черти против сатаны". Пришли и дали явку. Дали прекрасную картинку для путинских телевизионщиков, которые показали, как за границей выстроились очереди желающих проголосовать. За кого – неважно.

Когда вас приводят к напёрсточникам, и вы начинаете с ними играть, это значит, что вы принимаете правила игры, вы в игре. Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вот и эта "оппозиция" продолжает находиться в игре. Все эти люди так или иначе в системе, а система сегодня – это Путин. А Путин не уйдёт без большой войны, об этом я предупреждал ещё в марте 2016 года, давая интервью Михаилу Афанасьеву, которого сейчас сидит в Абакане.

Поэтому тут всё как раз логично. Россияне – это ра**исты, и Украина воюет с ра**истским анклавом. Это хуже фашизма и страшнее гитлеровского нацизма. И здесь нужно приготовиться к самому плохому сценарию.

То, что Путин до сих пор не применил ядерного оружия, значит, что он просто оставил это на потом, на "вкусное", когда будет большое столкновение с НАТО.

А россияне – это опора и основа Путина.

Выскажусь по поводу российской оппозиции, и пусть меня закидают банановыми шкурками эти бандерлоги от "оппозиции". Господин Навальный исправно служил ФСБ, он – агент Федеральной службы безопасности. Его курировал генерал армии Сергей Борисович Королёв. Юлия Борисовна, если вы сейчас смотрите или читаете это моё интервью, подавайте на меня в суд, но только вам придётся доказывать, что я говорю неправду.

Господин Навальный умер, и умер он своей смертью. Путин его не убивал. Зачем Путину убивать своего лучшего агента, причём дорогого, в которого ввалено немеряно "бабла"? Зачем? Это же такой дорогой проект! Над ним работали люди в погонах, серьёзные дяди. Навальный умер от зависимости или от последствий зависимости. Сколько можно рассказывать о том, что его травонул Путин? Да никакой Путин его не травил!

Понимаю, что вся эта так называемая оппозиционная машина пропаганды, все эти доброхотовы, грозевы и прочие, новые газеты со спецжурналистом Муратовым, русская служба ВВС, Радио свобода, Медуза, Медиазона и иже с ними давным-давно обсажены "гэбнёй". Все давным-давно перекуплены. ВВС и Deutsche Welle просто работают на деньги от русской рекламы, им заносят деньги от Кремля и говорят, что писать. Они и рассказывали, как Навальный был отравлен. Они создали этот миф.

И вот теперь "навальнисты" дали явку Путину. Опять. Они все в одной упряжке, в одной игре.

Этот "Полдень против Путина" был своеобразным дембельским аккордом у навальнистов. По всей вероятности, проект "Навальный" будет потихоньку закрываться. Ведь в парадигме будущего большого неизбежного столкновения России со странами НАТО эти "хорошие русские" уже нафиг не нужны Кремлю.

Итак, я обвиняю так называемую оппозицию в том, что она работает на Кремль. И работала на него изначально. А господин Навальный после убийства Немцова был поставлен в качестве смотрящего над оппозицией, чтобы умертвить оппозиционное движение, что и удалось ему блестяще.

Ну, а теперь светлый образ почившего Алексея Анатольевича уже юзают господа Волков, Певчих, Навальная и т.д. Но весь этот вдовий цирк пора прекращать.

Смотрите видеоверсию чата с Александром Сотником:

Олеся: Почему столь бездарно и беззубо выглядела акция "Полдень против Путина"? В принципе, и так не было особой надежды на российскую оппозицию, но тут можно было понаблюдать, как в полдень вся росоппозиция "превратилась в тыкву". Почему все эти оппозиционеры такие немощные, никакие? Вот провели эту акцию – и, что дальше? Какой план?

Александр Сотник: Уже никакого. Никакого плана у них не будет, потому что не будет "бабла" от Кремля. Сейчас Кремль с ними рассчитается звонкой криптой, и всё. На этом с "хорошими русскими" будет покончено.

Подчеркиваю, все эти "оппозиционеры" – про деньги. Все. Господин Кац пальцем не щёлкнет, если ему "ручку не позолотить". То же самое и с Волковым, и со всем этим ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, – ред.). Они все изначально только про деньги. Это вам не сумасшедший бессребреник Сотник, который рубит правду-матку, режет её чуть ли не насмерть. Эти – только про деньги и только про договорняк.

Лана: Как вы оцениваете политические перспективы Юлии Навальной? Не станет ли она второй Тихановской?

Александр Сотник: Не станет она никем. Она – никто. Она – вдова агента ФСБ. Не знаю, сколько нужно ввалить денег, чтобы она кем-то стала. Да и потом, кто ей поверит? Байден? Он про неё всё знает. Шольц? Он про неё тоже всё знает. В Лондоне поверят?

Она никем не станет.

nik: По вашим наблюдениям, все ли в окружении Путина, все ли "башни Кремля", элиты и элитки хотят продления его власти до 2030 года? Всех устраивает такая перспектива? Неужели они так единодушны, и никто не пытается тянуть одеяло на себя, никто не хочет перезагрузиться?

Александр Сотник: В пятницу, 15 марта, я говорил об этом, даже предсказал 87%. Чётко сказал, что Путину будет нарисовано 85-87%, но я ставлю на 87%. Это мы и увидели. Я совершенно полностью согласен с пропагандистом Владимиром Соловьёвым, что это не просто голосование, а присяга верховному главнокомандующему. Это была не просто поддержка масс, поддержка населения. Это был общественный договор с самой системой.

Хочу подчеркнуть, если бы Путину нарисовали 75-77%, меньше 80%, то это бы означало: "Воюй, государь, конечно. Довоёвывай, как можешь. Но, в принципе, ты берега не путай. Мы не готовы прожариваться и идти до конца. Система хочет жить дальше. Если что, может быть, отползёшь, а мы пойдём на переговоры с кем-нибудь".

Всё, что касается выше 80%, а Путину было нарисовано 87%, означает только одно: "Владимир Владимирович, господь наш плешивый, мы тебя полностью поддерживаем, всецело. Во всём. Вот тебе все рычаги и все кнопки, включая ядерные. Можешь играть на них, как на рояле. Мы готовы".

Это говорит о наличии внутреннего понимания исчерпанности самой системы. Россияне понимают, что в XXI век им путь закрыт, им нечего предложить человечеству. Они погрязли в своих корнях, представлениях о традициях. Весь этот бред и галлюцинации о традиционных ценностях, о корнях, о дедах и пращурах, которые Господу молились и процветали, и духовность была, – всё это из-за того, что нечего предложить. У них ничего нет, они на 90% раздербанили оставшееся от "совка". Они говорят про ядерное оружие, но там на 90% всё раздербанили. Вы же не верите в то, что везде воровали, на всех заводах, фабриках, предприятиях, и только генералы были честные и говорили: "Мы здесь ни копейки не своруем!"? Вы же не верите в то, что у них всё полетит? 90% не летает, заржавело.

Но 10% остаётся. И это страшно. От 10% тоже захорошеет.

Поэтому я говорю о том, что такй результат Путина на выборах был договором с системой. Система Путину сказала: "Давай, Вова, воюй. Всё равно нам кирдык – не сегодня, так через год, не через год, так через три. А так, мы хоть весело, с огоньком и фейерверком, всем покажем. Нам терять нечего". Они даже пишут в соцсетях: "Ну что, пиндосы, готовы? Мы-то да, нам терять нечего, мы с голой ж*пой сидим. А вот вы…". Это экзистенциальная ненависть, готовность к экзистенциальной битве. Не просто битве, а возмездию! Они хотят отомстить. За что? "А чё вы вообще! Чего вы так изнеженно живёте!".

Простите, что я так эмоционально говорю. Я просто пытаюсь передать весь тот накал ненависти россиян, которая клокочет внутри них. Я их отлично чувствую и очень бы хотел, чтобы на Западе услышали эти мои слова. Я давным-давно говорю: к большому сожалению, эта территория и это население исторически всегда выбирали самый плохой сценарий из всех возможных.

George: Глядя на весь этот избирательный фарс, возник вопрос: а в нынешней России возможно хоть что-нибудь не по сценарию Путина? Или ФСБ – кто там главный сценарист сейчас? С людьми, с окружением там все ясно. Но неужели настолько бессильны внешние игроки, что не смогли запустить в РФ хоть небольшого "черного лебедя", чтобы эти "выборы" хоть чем-то удивили, хоть захудалого общипанного "черного лебедёнка"?

Александр Сотник: Нет, это невозможно. Всё зачищено, а скоро буде ещё и законопачено. Пещеру обязательно отключат от внешнего мира, то есть скоро будет невозможно дозвониться по WhatsAp, Viber и т.д., поскольку всё это будет отрублено. Никакого Google, никакого YouTube – ничего.

Кстати, я прогнозирую, что в скором времени, поскольку Кремль перестанет на это тратить деньги, отвалятся Фейгин, Латынина и прочие, которые сейчас властвуют в украинском информационном поле. Даже если они совсем не отвалятся, их станет меньше. Потому что они все – тоже про деньги: без денег ничего делать не будут, они на работе.

Там всё будет законопачено и нацелено на решительную схватку с Западом: сначала через Украину, а потом уже с самим Западом на украинской территории. И, конечно же, Россия ещё сунется в сторону стран Балтии и Польши.

Наталья: Что ждёт Россию после шоу под названием "выборы"? Какое закручивание гаек теперь начнется? Чего ждать: повышения налогов, усиления мобилизации и т.д.?

Александр Сотник: Я хочу ответить на этот вопрос так, чтобы не возникало сомнений, чтобы не казалось, что я всё это придумываю и высасываю из пальца. У меня есть "подсказка" от фашистского идеолога господина Дугина.

Вот что Дугин написал: "Сегодня ночью Путину задали прямой вопрос о присоединении Харьковской области. Он в своём обычном стиле ответил, что не скажет, когда и как свершится присоединение, но наступление и отодвигание фронта непременно будет. Истощение "пушечного мяса" врага в боях на границе в эти дни – столь же важный индикатор, как и поразительно массовые и регулярные бомбёжки военных объектов Харьковской области. А это значит, что освобождению Харькова – быть. Но не Харьковом единым. Мы всё ближе к Гуляйполю. А это значит, что освобождению Запорожья – быть".

Дугин не останавливается на этом и говорит дальше: "Договор с Гагаузией о прямых поставках газа и переходе на российскую банковскую систему предвещают освобождение Одессы. Аксёнов на днях анонсировал утверждённую Путиным программу строительства курортов на северо-западном берегу Крыма, что возможно, конечно же, только при российских Очакове, Николаеве и Одессе. А это значит, что освобождению Одессы – быть".

Дугин дальше болтает: "Полным ходом начинается режим милитаризации государства и общества". То есть читаем, что скоро будет проведена мобилизация. Причём неважно – гибридная или открытая.

Дальше он пишет: "Планируется наступление скоро, резкое вторжение на Харьковщину. Если противнику нравится мясорубка, то России это даже выгодно".

Что мы читаем между строк. Да, действительно, Рашке воевать особо нечем. Есть кем, "мясо" есть. А вот вооружать его нечем. Значит, будут просто "мясные наборы", "мясные штурмы". Выжил – молодец; завладел трофейным оружием – молодец, теперь ты вооружён; сдох – ну что ж, значит, счастливого рая тебе.

В общем, "мяса" Путин потребует в ближайшее время очень много.

Дугин пишет: "Украина отныне будет называться так – санитарная зона. Внутри России предателей будем уничтожать безжалостно. Я думаю, это касается всех предателей, включая спящих и остатки пятой и шестой колонн. НАТО вот-вот вступит в конфликт. Мы готовы, но лучше бы этого избежать. Последний шанс есть. И ещё. Минска-3 не будет. Никаких мирных переговоров до полной победы над санитарной зоной тоже не будет".

Это всё пишет Дугин. И я ему охотно верю. Безоговорочно. Не потому что он правдоруб, а потому что это те самые хотелки и планы, которые расчертили в Кремле. И Дугин это точно знает.

Главред: Если расшифровывать эти слова о "санитарной зоне", получается, что Россия выстраивает план по масштабному наступлению на Харьков, Чернигов, Сумы и, возможно, Киев повторно?

Александр Сотник: Да. Россия будет брать Киев, Запорожье, Одессу, Харьков. Они хотят завладеть всей Украиной. Может быть, оставят только Львов и западную часть Украины. А вообще, это то, о чём говорил несколько дней назад Медведев, он сказал то же самое.

Так что планы известны. И сейчас, после переучреждения крысы, всё пойдёт с новой силой. Крысе было важно получить полный карт-бланш, абсолютную поддержку. У теперь у Путина мандат. Он теперь любому Бортникову, Патрушеву, Нарышкину, мормышкину-подмышкину запросто может сказать: "Ты кто такой, братан? Аз есмь царь. 87%! Ты кто?". И всё, все засунут языки и по первому его приказу пойдут туда, куда он скажет. И нажмут на ту кнопку, на какую он скажет.

Поэтому, к сожалению, у меня очень плохие новости, но не я их придумал.

Gatto: Если нынешний президентский срок Путина запомнится полномасштабной войной против Украины, то чем, по-вашему, грозит запомниться новый его срок? Ядерной войной или тем, что этот срок станет последним для Путина?

Александр Сотник: Этот срок Путина, думаю, будет последним. И он будет ядерным.

В 2018 году я говорил, что Путин будет балансировать на грани ядерной войны, будет много ядерного шантажа, много будет крутиться вокруг ядерного оружия. Тогда же, в 2018-м, я говорил, что, возможно, Путин вторгнется в Украину и попытается её захватить. Это и случилось.

Этот срок запомнится столкновением с НАТО. Это запомнится последним решающим экзистенциальным махачем России с Западом.

Система к этому готова, она расписалась в этом, нарисовала 87% голосов и сказала: "Давай".

Hunter: Вы последовательно говорите о вероятности применения Россией ядерного оружия. А как вы считаете, если Путин таки решится использовать этот последний аргумент, то по каким городам или городу будет этот удар? И в каком случае?

Александр Сотник: В каком случае – не могу сказать, потому что ситуация будет развиваться очень непредсказуемо и скачкообразно, как при терминальной стадии рака: всё будет хуже, хуже и хуже, причём быстро, быстро и быстро.

Куда именно будет нанесён удар, я тоже не могу сказать точно, потому что я не Ванга и у меня нет инсайда из российского генштаба. Единственное, что я могу сказать: Путин использует весь арсенал, который у него есть. Не знаю, атакует ли он Париж этим летом (как вы знаете, в Париже должна состояться Олимпиада), но я знаю точно, что господину Макрону что-то известно, ему что-то такое сказали, что его очень сильно вскипятило. Поэтому Макрон так закусил удила и стал делать то, что он делает.

Думаю, этим сакральным знанием Макрон поделился с Шольцем, Сунаком и, возможно, Байденом. Не знаю, как и в какой мере поделился, но он точно что-то знает. Также знает это и окружение Макрона, и французские политики. Если даже Марин Ле Пен была вынуждена осудить вторжение России в Украину! А она все-таки протеже Путина, Кремль её спонсировал.

Думаю, у Путина будет возможность только одного залпа. Это не значит запуск одной ракеты – это может быть запуск сразу нескольких ракет. Я не знаю, в каком количестве у него всё это дело летает. И не знаю, успеет ли Запад нанести превентивный удар. Но я точно знаю, что для того, чтобы нанести удар ракетами стратегического назначения, теми же Ярсами или ракетами шахтного базирования, нужно прогревать шахты, готовить запуск. А пока всё это будет происходить, те же американцы, британцы, французы, у которых очень мощно работает разведка, уже всё будут знать. И на каждую эту шахту уже есть по 10-15 западных ракет, готовых к применению, чтобы разрушить шахту. Всё уже нацелено, все уже готовы. Европа, Америка, Канада – все готовы к такому развитию событий.

Чтобы ударить тактической ядерной ракетой, нужно вывезти саму ракету из ангара. И всё это перемещение тоже будет наблюдаться. Все всё видят. И так просто запустить ракету, не предупредив об этом страны НАТО, не выйдет – произойдет превентивный удар (если Россия не предупредит, что это учения).

Главред: Зачем России война с НАТО? Российские войска Бахмут полгода брали, Авдеевку – сколько месяцев… Зачем и чем Москва собирается воевать со странами Альянса?

Александр Сотник: Этот вопрос из серии рациональных вопросов, которые мне задавали в начале 2022 года перед вторжением. Например, зачем Путину вторгаться в Украину, он же не сможет ее взять. А я говорил: ребята, вы просите меня объяснить рационализм раковых клеток. Раковые клетки хотят завоевать организм. Молодцы, завоевали. Что дальше? Смерть организма, похороны и смерть раковых клеток. Рацио тут нет.

С Путиным то же самое. Путин – это рак, большевистский рак, это красно-коричневая плесень. У нее просто есть инстинкт расширяться. Расширяемся, расширяемся, расширяемся… А ради чего? А надо!

Это просто будет махач с Западом. "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем", это раз. "Это есть наш последний решительный бой", это два. Почему? А потому что!

Рационального аргументированного ответа на эти паттерны быть не может. Ими заражена каждая клетка мозга совкопитека. Все они этого хотят.

Главред: Если, как вы говорите, Европа, США, Канада всё видят, понимают, к чему готовится Путин, что собирается сделать, и они к этому готовятся, почему они не могут попытаться остановить его на этом этапе? Все хотят ядерной войны?

Александр Сотник: Нет, они не хотят начала ядерной войны. Это никому не нужно и не выгодно. Потому что последствия будут такими, что потом придется долго отряхиваться и вваливать огромное количество денег.

Речь идёт об исторической ответственности за то, что произойдёт. Если сейчас рвануть в сторону Москвы, то скажут, что агрессор – Запад. На это же смотрит не только Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, не только Пхеньян – на это смотрит ещё и огромное количество стран третьего мира. И вот здесь коллективному Западу очень важно исторически быть правым, потому что, если не будет этой правоты, то агрессором будут страны Запада.

В этой региональной войне агрессор – Путин, всё понятно. Но как только война перейдёт в стадию континентальной (а она уже скоро перейдёт в стадию континентальной, недели остались), там уже будет один сантиметр до возможного применения ядерного оружия. И как только Путин потянется к ядерной кнопке, я очень надеюсь на то, что сработает тумблер "защита от идиота" – от большевистского придурка. И тогда мы увидим превентивный удар по этой империи зла.

Эту империю зла Украина одна победить не сможет. Эту систему невозможно победить изнутри. Её можно победить только сообща, разгромив военным путём и доведя её до безоговорочной капитуляции. После чего ещё нужно будет обязательно ввести внешнее управление. И, естественно, разоружение.

Главред: Видите ли вы признаки того, что появилось принципиальное решение остановить Россию в Украине? То есть дать украинцам всё, что необходимо для разгрома российских войск?

Александр Сотник: Решение не оставить Украину и дать всё Украине – это не одно и то же. Это разные вещи.

Принципиальное решение о том, что Путин не получит Украину, принято. Мне очень тяжело говорить это, но это правда: украинцы сейчас своими жизнями оплачивают время подготовки Европы к войне с Россией. Украинцы вызывают огонь на себя, платят своей кровью за те дни и недели, которые отведены на подготовку европейских стран.

Вижу, например, что концерн Rheinmetall готов построить четыре завода в Украине. Это ещё одно подтверждение моих слов о том, что коллективный Запад Украину не отдаст: ребята с деньгами никогда не будут вкладывать ни цента в обречённую на поражение территорию. Потому понятно, что есть политическая воля, есть решение не отдавать Украину.

Другое дело, что сейчас Путин и кремлёвская шайка загнаны, как медведь, в берлогу. Коллективный Запад пытается выманить этого медведя из берлоги, дразнит – мол, высунься, и мы тебя пристрелим. Запад хочет, чтобы Путин и его братва совершили окончательный бросок, после которого их можно будет "мочить".

Пока что этого броска нет, но я вижу, как "клиент" дозревает.

Татьяна С.: Как вы считаете, как изменится ход войны в Украине, если в США на выборах победит Трамп, а также если победит Байден?

Александр Сотник: Путин, конечно, рассчитывает на то, что Трамп вернётся в Белый дом. Но я рискну предположить, что Трампа в Белом доме не будет.

Как бы себя ни повёл избиратель в США, в 2024 году это не имеет никакого значения. Имеет значение то, как поведёт себя Европа. Европейские страны начинают понимать, что не нужно всё складывать в одну корзину: выборы в США и помощь Штатов – это одно, а собственная готовность к столкновению с монстром – это другое. Именно от Европы, от готовности европейских политиков и самих европейцев противостоять этому монстру зависит очень много, практически всё.

Тот же самый Макрон говорит о том, что готов ввести свои подразделения в Одессу, на территорию Украины. Он подписал соглашение по безопасности с Украиной, и для него это не просто бумажка. Для Макрона сейчас очень важный период: он оставляет после себя политическое и историческое наследие. Он не переписывает конституцию "на пеньках", а досиживает последний президентский срок. Макрону не нужно нравиться электорату и оглядываться на популярность. Он думает о том, каким останется в истории. Поэтому Макрон сейчас будет действовать как политик исторического масштаба. Поэтому в Одессе появятся подразделения французских войск.

Макрон подписал договор о гарантиях безопасности с Украиной, а также и с Молдовой. Он прекрасно понимает, что путь для захвата Молдовы у Путина лежит через Одессу. Поэтому именно там, в Одессе, будут расквартированы французские военнослужащие. Как только начнётся столкновение, мы сразу увидим повышение градуса, и НАТО вступит в войну с Россией.

Главред: Появление французских войск в Украине – это дело ближайшей перспективы? Говорят, что НАТО будет готово к войне не раньше 2027 года, не будет ли Украина до 2027-го сдерживать Россию, давая Европе время на подготовку?

Александр Сотник: Украина не сможет до 2027 года сдерживать Россию, просто потому что сейчас будет огромное "мясное цунами". Путин наберёт очень много "мяса", у него большой двуногий потенциал. Я, конечно, понимаю, что у Украины тоже есть ещё миллионов пять человек, которых можно мобилизовать. Но – у Путина больше.

Главред: Сколько миллионов россиян Путин готов положить в войне с Украиной без проблем для себя?

Александр Сотник: Не ко мне вопрос. Думаю, Путин готов вообще всех под нож пустить. Да ему плевать. Он знает, что исторически так: чем больше ты убил людей, тем более великий ты царь. В России, на болотах так. Там дикари, варвары. Это вы – нация, украинцы, а они – варвары. Кто они, мокши? Какие они русские! Они сами себя не могут идентифицировать.

Давайте вернёмся к вопросу о том, как скоро появятся французские военнослужащие в Украине. Я думаю, что уже в ближайшие несколько недель, может быть, месяцев. Очень скоро: через 2-3 недели, месяц или два. Мне сложно сказать точно, но я вижу, к чему идёт. Я намечаю сюжетные линии, как они могут развиваться, что видно на горизонте, что демонстрирует новостной фон. А так, предсказывать, как Ванга – это не ко мне.

Мария С. Т.: Похоже, что в мире, что в Украине уже никто не ждёт не то что завершения войны в 2024 году, но даже украинского наступления. Какие у вас сейчас прогнозы относительно того, на сколько лет еще может затянуться война? Или сейчас события просто будут ускоряться?

Александр Сотник: Я думаю, что события будут ускоряться. Очень многое будет зависеть от действий Путина, от его готовности пойти на крайние меры. Судя по всему, он очень упорот и пребывает в параллельной реальности. Не только он, но и всё его окружение тоже. И все эти мохнатики, глубинарии тоже пребывают в такой же прелести, в таких галлюцинациях. Это предсмертная агония. Там галлюцинируют все: у одних стена замироточила, у других Богородица явилась, третьим ещё какое-то знамение было. И они в это верят, это средневековые дикари, варвары.

Это антистрана, антигосударство, антиматерия.

Моё ощущение: всё будет развиваться с ускорением свободного падения. Другой вопрос – насколько глубока бездна. Но я думаю, что события будут ускоряться. Как только в войну вступят военные НАТО официально, всё ускорится. Это уже будет совершенно другая война.

Хочу подчеркнуть, что ра**исты ещё не сталкивались с настоящим оружием XXI века. ВСУ, Украина воюет оружием ХХ- начала XXI века. А вот современного оружия россияне на себе ещё не чувствовали. Они не знают, что такое F-16, тем более, что такое F-35. Они не знают, что такое Apache, что такое, когда летят Tomahawk. Они не знают, что один удар – и вокруг на 30 км всё выжжено.

Главред: Думаете, узнают?

Александр Сотник: Если попрут на НАТО, то узнают. А там уже будет всё равно, если узнают, потому что все сдохнут. Кто узнал, тот сдох. И передать опыт некому.

Олег_39: Зеленский, комментируя так называемые выборы в России, заявил, что Путин должен закончить на скамье подсудимых. А как вы полагаете, такой диктатор, как Путин, может дожить до суда в Гааге, может умереть своей смертью? Вот как вам видится его финал?

Александр Сотник: Да там даже тушки не найдут. Максимум, кто в Гааге может быть, это Медведев, может быть, ещё Шойгу и Герасимов. Но не Путин. Думаю, что они даже Пескова не получат живого – он сдохнет или его сдохнут.

Александр: В последнее время много сверкает лицом Медведев. Выступал на годовщину полномасштабного нападения, выступает на больших мероприятиях со своими бреднями и говорит о внешней политике и угрозах. Как вы думаете, кто из башен Кремля его продвигает? Есть ли тут какой-то замысел?

Александр Сотник: Я думаю, что Путин за ним стоит. Ему выгодно иметь такой коврик, такую собачку. Было время, Медведев четыре года грел кресло для Путина, а Путин – благодарное существо. Крыса, но благодарная. Вот он и благодарен своему той-терьерчику Медведеву, не бросает. Хоть дурное, но дитя, пьющее, правда. Потому поддержать надо, Димон хороший, ручной, пусть выступает. Он же говорит правильно, в нужном русле, не пацифист какой-нибудь. Он – карманный ястребочек.

Так что за ним стоит Путин. И Димон между первой и второй что-то квакает в тему.

Нора: По-вашему, США и/или Европа дадут Украине необходимые вооружения весной, чтобы она могла отразить российское наступление? Или украинцам придется выгребать самостоятельно?

Александр Сотник: Надо рассчитывать только на себя. Это главное.

Что-то Украине дадут. В меньшем количестве, чем хотелось бы и чем нужно, но дадут.

Опять-таки те же F-16: большая проблема обучить людей, потому что это принципиально иные машины, нежели МиГи или "сушки", очень сложные. Переучить людей тяжело. Плюс – языковой барьер. Плюс – менталитет: у украинцев пока ещё постсоветский менталитет.

Сейчас обучили около десятка пилотов, но это даже не эскадрилья. А, помимо пилотов, надо же ещё обучить техников, механиков, тех, кто будет машины на земле обслуживать. Это сложно, это тоже время. Поэтому это сложная история. Думаю, что, если в Украину будет приезжать какое-то суперсовременное вооружение, то им будут заниматься западные специалисты.

Почему Шольц говорит, что ракет Taurus не будет – потому что с этими ракетами нужно отправлять в Украину немецкого Ганса. А Шольц сказал, что ноги Отто и Ганса в Украине не будет. А всё из-за ментальной травмы со Второй мировой войны. Там каждый немец ходит и отряхивается: "Мы помним войну с Россией… Ой, ну его нафиг". В это всё и упирается.

Taurus нужны? Да они необходимы! Но в эту ментальную историю много что упирается, к сожалению.

Павел: Как вы оцениваете значение и перспективы действий РДК и Легиона Свобода России в Белгородской и Курской областях? Могут ли эти области РФ превратиться в нечто похожее на "ДНР" и "ЛНР"?

Александр Сотник: Я очень боюсь, что за РДК стоят некие кремлёвские силы и используют РДК как таран, чтобы показать Западу, что Украина – агрессор и вошла на территорию России. Ну, или хотя бы продать этот нарративчик внутри России.

Я не уверен, что нужно, чтобы Белгородщина и Курщина превращались в "ДНР" и "ЛНР". Они и так будут "ДЛНР" со временем. Когда посыплется вся федеральная структура, будут десятки "народных республик" и "народных деревень".

Главред: А Запад позволит России посыпаться аж настолько?

Александр Сотник: Я думаю, что на важных территориях, где АЭС, химзаводы, склады радиоактивных отходов, на предприятиях типа "Вектор" или "Маяк", будет особая охрана, особые зоны и особый режим управления. В общем, элементы внешнего управления будут.

Насколько Запад сейчас к этому готов, не знаю. Думаю, что на Западе очень многие хватаются за голову и говорят: "Господи, у нас нет столько денег!". Потому что это же всё надо контролировать, а где столько денег взять. Да, это большая проблема. Но ещё бо́льшая проблема, если всё оттуда полетит. Даже если один "Маяк" взорвётся, захорошеет всей Европе, и не только – всему северному полушарию. Где дождик пройдёт, там и будет заповедник. Кому это надо? Это будет дороже, гораздо дороже по последствиям. А главное – на несколько веков.

Поэтому, возвращаясь к Белгородской и Курской областям, я-то только за то, чтобы они были освобождены от путинистов. Именно они и должны быть той самой "буферной зоной", но я не думаю, что это должны делать все эти странные образования РДК и Легион Свобода России.

Украине, конечно, виднее, но я не думаю, что ей нужно перенимать эти гибридные технологии Кремля.

Rika: Чего ждать Украине и украинцам от путинской России в ближайшие месяцы? Помимо "мясного цунами", о котором вы уже сказали.

Александр Сотник: Ничего хорошего. Это будет усиление наступления, это будет усиление бомбёжек, это будет… Я не исключаю ничего. Потому что самый опасный диктатор XXI века только что получил карт-бланш – мандат абсолютного доверия от системы, которая ему присягнула на 100%. У него в руках все карты, все кнопки и все рычаги. И исключать ничего нельзя.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жёсткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооружённой агрессии против Украины, пишет Википедия.

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