Лишь поражение русской армии в Украине поможет свергнуть Путина - Politico

Поддержка Путина остается устойчивой среди российского населения. Только поражение диктатора в войне в Украине может свергнуть его, пишет Politico.

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Поражение России в Украине — единственная реалистичная возможность крушения путинского режима / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

За последние два года мировая общественность слышала множество прогнозов, что дни диктатора РФ Владимира Путина уже сочтены ‒ и он якобы страдает от смертельной болезни. И хотя неудачный мятеж главаря ЧВК Евгения Пригожина летом 2023 вызвал более обнадеживающие прогнозы, что это, несомненно, станет началом крушения Путина, ничего не произошло. Сейчас Путин держится за власть крайне крепко, сообщается в материале западного издания Politico.

Как говорят эксперты, никакие действия нынешней оппозиции не смогут серьезно повредить российскому лидеру ‒ как бы яро их не освещали западные издания. Они могут поднять боевой дух оппозиции и вызвать раздражение Кремля, но не приведут к падению режима Путина или сложившейся системы управления, которая, судя по последним опросам местных социологов "Левада-Центра", имеет поддержку большинства россиян с текущим рейтингом одобрения 86%.

Но, говорят эксперты, верить в обратное — просто выдавать желаемое за действительное. Отсутствие каких-либо серьезных массовых протестов против диктатора Путина внутри страны-агрессора России говорит о многом.

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Специалисты утверждают, что это означает: поражение России в Украине — единственная реалистичная цель.

"Это не только даст Украине суверенное право выбирать свою судьбу, но и удержит Путина от дальнейшей агрессии — и, возможно, спасет и Россию, поскольку именно это может изменить политическую динамику страны", — пишет Politico.

Выборы в России 2024 8 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил об участии в выборах в 2024 году. Центризбирком РФ утвердил трехдневное голосование на выборах президента РФ, это произойдет впервые. Выборы продлятся 15, 16, 17 марта. Досрочное голосование будет проходить с 25 февраля по 14 марта. В ЦИК РФ также заявили, что хотят провести выборы на временно оккупированных территориях.

Выборы в России

18 марта российский Центризбирком заявил, что Путин победил на президентских выборах, набрав 87,28% голосов.

По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, явка избирателей на выборах в России была рекордной и составила 77,44%.

Кроме того, комиссия заявила, что Путин получил от 88,12 до 95,23 процента голосов в оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Окончательные результаты голосования в России объявят 21 марта.

Российский диктатор Владимир Путин попытается использовать свою "победу с рекордным результатом" на так называемых выборах президента РФ как предпосылку для затяжной войны в Украине. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

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