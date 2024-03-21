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"Черти против сатаны": Сотник рассказал, как оппозиция РФ сыграла на руку Путину

Анна Ярославская
21 марта 2024, 04:28
Российская "оппозиция" продолжает находиться "в системе, а система сегодня – это Путин".
Александр Сотник, выборы в россии
Александр Сотник прокомментировал выборы в России и действия оппозиции / Коллаж: Главред, фото: Главред, росСМИ

Российская оппозиция работает в одной связке с Кремлем. Алексей Навальный был поставлен в качестве "смотрящего". Теперь проект скорее всего будет закрываться. Об этом заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Во время чата на Главреде Сотник раскритиковал оппозицию в РФ.

"Я обвиняю так называемую оппозицию в том, что она работает на Кремль. И работала на него изначально. А господин Навальный после убийства Немцова был поставлен в качестве смотрящего над оппозицией, чтобы умертвить оппозиционное движение, что и удалось ему блестяще", - сказал он.

Прокомментировал Сотник и акцию "Полдень против Путина" в день выборов президента РФ.

"Так называемая оппозиция сделала явку за границей: Юлия Навальная, Михаил Ходорковский, Максим Кац, Екатерина Шульман и иже с ними. Именно они призвали прийти на акцию "Полдень против Путина" – провести в российском аду акцию "Черти против сатаны". Пришли и дали явку. Дали прекрасную картинку для путинских телевизионщиков, которые показали, как за границей выстроились очереди желающих проголосовать. За кого – неважно", - объяснил журналист.

По его словам, российская "оппозиция" продолжает находиться в игре. Так или иначе эти люди "находятся в системе, а система сегодня – это Путин".

Сотник считает, что проект "Навальный" будут сворачивать.

"И вот теперь "навальнисты" дали явку Путину. Опять. Они все в одной упряжке, в одной игре. Этот "Полдень против Путина" был своеобразным дембельским аккордом у навальнистов. По всей вероятности, проект "Навальный" будет потихоньку закрываться. Ведь в парадигме будущего большого неизбежного столкновения России со странами НАТО эти "хорошие русские" уже не нужны Кремлю", - считает он.

Полдень против Путина - что это такое

"Полдень против Путина" — мирная протестная акция, в ходе которой граждане России, не поддерживающие политику кремлевского диктатора Владимира Путина, массово посетили избирательные участки в последний день президентских выборов 17 марта 2024 года в 12 часов дня.

Суть акции была в том, чтобы "показать единство места и времени протеста", независимо от того, как решат далее поступить со своими бюллетенями избиратели.

В январе 2024 года российский политик Алексей Навальный призвал россиян принять участие в акции.

Большой войны не избежать

По мнению журналиста российский диктатор Путин "не уйдёт без большой войны".

"И здесь нужно приготовиться к самому плохому сценарию. То, что Путин до сих пор не применил ядерного оружия, значит, что он просто оставил это на потом, на "вкусное", когда будет большое столкновение с НАТО. А россияне – это опора и основа Путина", - считает он.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смотрите видеоверсию чата с Александром Сотником:

Выборы в России

18 марта российский Центризбирком заявил, что Путин победил на президентских выборах, набрав 87,28% голосов.

По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, явка избирателей на выборах в России была рекордной и составила 77,44%.

Кроме того, комиссия заявила, что Путин получил от 88,12 до 95,23 процента голосов в оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Окончательные результаты голосования в России объявят 21 марта.

Российский диктатор Владимир Путин попытается использовать свою "победу с рекордным результатом" на так называемых выборах президента РФ как предпосылку для затяжной войны в Украине. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

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