Террор с акцентом на Киев: в ВСУ рассказали о новой тактике российских обстрелов

Оккупанты стали применять ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, чтобы воздушная тревога с юга распространялась даже на столицу.

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Наталья Гуменюк рассказала о новой тактике ракетных ударов РФ / Коллаж, Главред, фото: Media Center Ukraine, карта тревог, росСМИ

Страна-агрессор РФ начала использовать новую тактику ракетных ударов по Украине. А именно - оккупанты стали применять ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, чтобы воздушная тревога с юга распространялась даже на столицу Украины - Киев. Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, у оккупантов есть несколько десятков подобных ракет.

"Враг может продолжать время от времени точечный террор с акцентом в том числе на столицу", – сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

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Она отметила, что захватчики избрали тактику террористического давления, поскольку обычно во время баллистической угрозы с юга "краснели" только южныее и юго-восточные регионы.

Что такое ракета Циркон? Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов. По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).

Высота полета: 30-40 км. Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс. Длина ракеты: 8-9,5 м. Вес боевой части: 300-400 кг.

Отметим, в ночь на 27 марта российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники "Шахед" с северного и восточного направлений.

Как сообщали Воздушные силы ВСУ, около двух часов ночи одна группа дронов двигалась из Черниговской в направлении Киевской области. В частности, дроны летели на Киевщину через Киевское море на запад.

Вторая группа беспилотников двигалась из Сумской области в направлении Полтавской области, курс юго-западный.

Также СМИ сообщали о движении БпЛА "Shahed-136/131" со стороны Белгородской области в направлении Харькова.

Ракетный удар по Киеву 25 марта

В понедельник, 25 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прозвучали сразу после объявления воздушной тревоги в столице.

Все подробности атаки читайте в материале: РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске.

Предыдущая атака на столицу была 21 марта. О последствиях ракетного удара читайте ив материале: Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что теперь ракетные удары продолжатся, и стоит быть готовыми к тому, что они могут происходить даже ежедневно.

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