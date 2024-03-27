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"Это невероятно быстрое оружие": в Воздушных силах объяснили, как сбивают "Цирконы"

Алёна Воронина
27 марта 2024, 14:27
Возможность сбить ракету "Циркон" появляется тогда, когда ее скорость падает до около 4,5 махов. Это происходит тогда, когда она заходит на ударную траекторию.
Ракета Циркон, Илья Евлаш
В Воздушных силах объяснили, как сбивают "Цирконы"/ коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, минобороны РФ, скрин

У Украины есть необходимые средства, чтобы сбивать российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты ЗМ22 "Циркон".

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он отметил, что такие ракеты являются невероятно быстрым оружием.

Евлаш обьяснил, что гиперзвуковое оружие может развивать скорость более 5 махов. 1 мах составляет около 1,2 тысячи километров в час.

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"Это очень-очень быстрое оружие. Если мы говорим о "Цирконах", то это примерно 8-9 махов. Это невероятно быстро. Однако когда эти ракеты заходят на ударную траекторию, их скорость падает. Она становится дозвуковой. Где-то 4,5 маха", – рассказал он.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, когда скорость ракеты "Циркон" составляет около 4,5 маха, Украина использует для ее сбивания противобаллистические комплексы, например, SAMP/T или Patriot.

Ракеты "Циркон" боевую задачу не выполняют

В то же время руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий отмечает, что такие ракеты российских оккупантов на самом деле не выполняют свою боевую задачу.

"Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Всё, что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" – все это слова, а на самом деле до боевого применения ракете еще идти и идти", – сказал Кульчицкий в комментарии "Суспільному".

Эксперт отмечает, что ракета "Циркон" летит "не туда, куда надо, выполняет не ту работу, для которой приспособлена".

Кульчицкий добавил, что Украина имеет возможность сбивать такие ракеты, которые по нам запускает страна-агрессор Россия.

Инфографика циркон
Что известно о ракете "Циркон"/ Инфографика Главред

Что такое ракета Циркон?

Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.

По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).
Высота полета: 30-40 км.

Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс.

Длина ракеты: 8-9,5 м.

Вес боевой части: 300-400 кг.

Ракета "Циркон" РФ бьет по Украине новейшими ракетами

25 марта РФ ударила по Киеву новейшими ракетами ЗМ22 "Циркон". Обломки ракеты нашли в черте города. Ранее враг уже запускал такую ракету по Киеву 7 февраля, а ее обломки упали на дорогу в Деснянском районе.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем опасна ракета "Циркон". Он отметил, что такая ракета долетает до Киева за 3 минуты и разносит дом в щепки. По его словам, самая большая проблема – подлетное время "Циркона". Кроме того, "Циркон" больше и опаснее "Кинжала".

Ранее Главред рассказывал, что известно о ракете "Циркон". Интересно, что эти ракеты были приняты на вооружение только 4 января 2023 года и позиционировались страной-агрессором, как "неуязвимые" для всех видов ПВО.

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