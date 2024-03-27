"Действует как разъяренный террорист": эксперт рассказал об изменении тактики ударов РФ

Захватчики во время трех прошлых массированных ударов сосредотачивались каждый раз на одном отдельном месте.

https://glavred.info/ukraine/deystvuet-kak-razyarennyy-terrorist-ekspert-rasskazal-ob-izmenenii-taktiki-udarov-rf-10553351.html Ссылка скопирована

Эксперт рассказал об изменении тактики ударов оккупантов/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скрин

Страна-агрессор Россия вернулась к коварной тактике и снова наносит массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Украина ожидала, что атаки на энергообъекты могут происходить осенью или зимой, но российские оккупанты использовали другую тактику и начали наносить удары весной.

Захватчики в течение определенного времени искали способы накопления ракет. В частности, они часто использовали "Шахеды" для атак, что позволило собрать определенные ресурсы ракет для массированных обстрелов. Такое мнение высказал эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, сообщает 24 Канал.

Он отметил, что после накопления ракет оккупанты начали наносить массированные удары, и при этом во время каждого такого обстрела они сосредотачивались на одном месте. Например, в случае трех прошлых массированных обстрелов, первый из них был максимально направлен на Киев, второй на ДнепроГЭС, а третий на западную Украину, в частности Львовскую область.

видео дня

По словам эксперта, страна-агрессор Россия ведет себя как разъяренный террорист и пытается нанести как можно больше вреда, понимая, что не может активно продвигаться на фронте.

"Я сказал бы, что Россия ведет себя, как разъяренный террорист, который пытается нанести как можно больше вреда. Она понимает, что не может активно продвигаться, получать значительные победы на линии фронта, даже под "выборы" Путина они смогли разве что в очередной раз обстрелять Украину", – сказал Храпчинский.

Он отметил, что, учитывая массированные удары по энергообъектам, вероятно определенное количество ракет у оккупантов уже есть.

Эксперт добавил, что Россия может так массированно атаковать Украину, в частности, пытаясь таким террором повлиять на гражданских и склонить их к мысли о необходимости переговоров с оккупантами.

"Они действуют так, как бы действовали со своим обществом. Они их убивают, унижают, пытают, делают рабами, поэтому думают, что такой же инструмент сработает в Украине. Но у них ничего не получится", – подчеркнул Храпчинский.

Кто такой Анатолий Храпчинский? Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

Массированные удары РФ по Украине - последние новости

Страна-агрессор Россия на протяжении нескольких прошедших дней массированно била ракетами и дронами по Украине, в частности по украинской энергосистеме. Так, в ночь на 22 марта были взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. В частности, РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью – был атакован объект инфраструктуры и дома. Позже стало известно, что РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС – крупнейшей ГЭС Украины. На станции вспыхнул пожар.

В "Укрэнерго" описали последствия атаки в ночь на 22 марта и заявили, что это была самая большая атака на энергосистему с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что даже прошлой зимой атаки на нашу энергосистему не были такими большими, как в ночь на 22 марта.

Атаки продолжались и в последующие дни. Так, 24 марта атака россиян осложнила ситуацию со светом в ряде областей. На этот раз целями противника была критическая инфраструктура Днепропетровской области. Заметно осложнилась ситуация с энергоснабжением в Одесской и Хмельницкой областях, в Харькове начали действовать сетевые ограничения.

25 марта РФ ударила баллистикой по Киеву. Был поврежден, в частности, дом на Печерске. Также было повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева. Также в Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах предварительно произошли падения обломков. В результате атаки в столице Украины было пятеро пострадавших.

В ДТЭК сказали, сколько времени нужно для восстановления энергосистемы после ударов. Российские оккупанты нанесли самый массированный удар по украинской энергетике. Из-за этого ДТЭК потерял 50% своих генерирующих мощностей, сейчас они не работают, заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред