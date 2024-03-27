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Байден назвал Путина "мясником" и сказал, как защитить Украину

Анна Ярославская
27 марта 2024, 08:53
Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту Украине, если бы рассмотрели возможность повышения налогов для миллиардеров, сказал президент.
Джо Байден, Владимир Путин
Джо Байден назвал Путина "мясником" / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, скриншот

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "мясником". Его заявление прозвучало в контексте разговора о налогах для миллиардеров в Америке.

Глава Белого заявил, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту Украине, если бы рассмотрели возможность повышения налогов для миллиардеров.

Выступая перед избирателями в штате Северная Каролина, Байден заявил об инициативе увеличения налога на прибыль лиц с большими доходами с 8,2% до 25%, передает официальный сайт Белого дома.

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По словам президента США, это позволит собрать до 400 миллиардов долларов за следующие 10 лет.

"Представьте, что мы могли бы сделать с этим. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы сделать так много. В том числе, наконец, защитить Украину от мясника Путина", - сказал Байден.

Военная помощь Украине от США

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрит помощь Украине, Израилю и Тайваню.

12 марта Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 300 млн долларов. Это первый пакет вооружений от США в 2024 году - последний раз такое объявление было в конце декабря.

19 марта издание The Hill писало о том, что вопрос предоставления военной помощи США Украине будет отложен как минимум - до 9 апреля.

24 марта стало известно, что председатель Палаты представителей Майк Джонсон вынесет на голосование законопроект, который включает помощь Украине, Израилю и Тайваню, после празднования Пасхи 31 марта.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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