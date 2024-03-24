"Ситуация в Украине очень тяжелая": когда в Конгрессе будут голосовать за помощь

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон вынесет законопроект, который включает помощь Украине, на голосование, работа продолжается, сказал Майкл Маккол.

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Нельзя позволить Путину захватить Украину, Молдову и Грузию - конгрессмен США / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 71-я ОЕБр

Председатель Палаты представителей Майк Джонсон вынесет на голосование законопроект, который включает помощь Украине, Израилю и Тайваню, после празднования Пасхи. Ситуация в Украине очень тяжелая – если Запад проиграет, как в Афганистане, США будут ослаблены. Об этом заявил глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Как сообщает CBS News, Пасху в Соединенных Штатах в нынешнем году будут праздновать 31 марта.

"Он (спикер Палаты представителей Джонсон - ред.) намерен вынести этот законопроект (с помощью для Украины) на рассмотрение после Пасхи, и мы работаем над этим законопроектом", - отметил Маккол.

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В ответ на вопрос о том, существует ли вероятность того, что законопроект будет принят уже 9 апреля, он сказал, что надеется на скорейшее утверждение инициативы нижней палатой американского парламента.

"Ситуация в Украине является очень тяжелой. Если мы проиграем в Украине, как в Афганистане, и позволим Путину завладеть Украиной, Молдовой и Грузией, это ослабит США", - подчеркнул Майкл Маккол.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Военная помощь Украине от США

Украина ожидает решения США о помощи в марте-апреле, ранее заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как известно, Сенат США проголосовал за законопроект, которым предусмотрено более 60 миллиардов на финансирование военной помощи Украине, а республиканцы в Палате представителей задерживают принятие инициативы. В результате Белый доме не может выделять Киеву пакеты помощи.

Председатель Палаты представителей Майк Джонсон сказал, что парламентарии рассмотрят инициативу о помощи Украине. Кроме того, он сказал, что часть поддержки может быть оплачена за счет конфискованных у российских олигархов денежных средств.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украине, скорее, следует ждать помощи не от США, а Европы. Как полагает аналитик, Штаты в контексте поддержки Киева "сдулись, как воздушный шарик".

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