"США сдулись, как воздушный шарик": Жданов сказал, откуда Украине ждать помощи

Ракетные атаки страны-агрессора России по Украине, произошедшие в ночь на 21 и 22 марта, лишь усилят убеждение Европы в том, насколько важно предоставлять помощь Украине.
Но подогнать европейские страны с помощью эти атаки не смогут по одной простой причине – выделение и предоставление помощи и так не стоит на паузе, просто Европа не может быстрее. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.
"Этот процесс не стоит на паузе. Европа просто не может быстрее, она старается изо всех сил. Последние ракетные атаки просто добавят очков в нашу пользу и дадут понять европейцам, что они на правильном пути", – отметил Жданов.видео дня
В то же время военный эксперт добавил, что Европа сейчас перебирает на себя инициативу в предоставлении Украине помощи пока помощь от США стоит на паузе.
"А так, Европа сегодня надрывается и пытается перехватить инициативу, потому что США сдулись, как воздушный шарик", – сказал Жданов.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Военная помощь Украине
Ранее сообщалось, что рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено – в The Hill назвали сроки. Этот вопрос будет отложен как минимум до 9 апреля. Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а затем вернуться к международным вопросам.
Но после этого Джонсон пообещал не затягивать с помощью Украине. Приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал не медлить с международными вопросами.
Также ранее сообщалось, что Украина получит еще партию Leopard 2A4. Мадрид отремонтировал технику, которая десяток лет хранилась на складах Минобороны страны.
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