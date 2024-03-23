"Делаем все возможное": Зеленский рассказал, удалось ли уже устранить последствия атаки РФ

Самая сложная ситуация в Харькове. Там продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей в темпе, который является максимально возможным.

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Зеленский рассказал, удалось ли уже устранить последствия атаки РФ/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Офис президента Украины

В регионах Украины продолжаются восстановительные работы после массированной атаки оккупантов, которая произошла в ночь на 22 марта. Самая сложная ситуация в Харькове – там продолжают подключать к электричеству бытовых потребителей в максимально возможном темпе.

Однако еще есть населенные пункты, где электроэнергию не подключили. О том, как продвигаются восстановительные работы, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Получил все необходимые доклады по восстановительным работам в наших областях после российского удара в пятницу: отчеты от МВД, энергетиков, регионов. Всюду непрерывно продолжалась работа. Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех работников энергетических компаний, наших спасателей из ГСЧС Украины, все задействованные коммунальные службы. Самое сложное до сих пор в Харькове. Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас. Днепропетровщина – вся область подключена, кроме части потребителей в Никополе. Делается всё, чтобы и там дать электричество", – рассказал глава Украинского государства. видео дня

Он отметил, что в большинстве регионов, где были проблемы с электричеством, уже восстановили энергоснабжение. Так, техническую возможность подачи электричества уже восстановили в Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Николаевской и Запорожской областях.

Но в части громад еще действуют аварийные графики отключений, отметил Зеленский.

"Отдельно сегодня уже был доклад военного командования. На фронте стабильно. Благодарен всем солдатам и командирам за сохранение наших позиций и необходимые действия", – сообщил президент Украины.

Атака по энергосистеме Украины в ночь на 22 марта

В ночь на 22 марта РФ била ракетами и дронами по Украине. Были взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. В частности, РФ нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью – был атакован объект инфраструктуры и дома.

Позже стало известно, что РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС – крупнейшей ГЭС Украины. На станции вспыхнул пожар.

ДнепроГЭС - что о ней известно Днепрвская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, пишет Википедия. Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.

В ходе Второй мировой войны Днепровская ГЭС была взорвана сначала советскими войсками в 1941 году, а затем - немецкими.

В 1944 году началось восстановление станции, а завершилось - в 1950-м с пуском последнего гидроагрегата. При этом мощность станции была увеличена. Собственником Днепровской ГЭС является государственная компания "Укргидроэнерго".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ночью выпустила 60 "Шахедов" и 90 ракет различных типов. В Воздушных силах рассказали, что силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели из 151 – сбито 55 "Шахедов" и 37 ракет. Отмечается, что в ночь на 22 марта российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

В МВД рассказали, что есть погибшие и без вести пропавшие. Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая и другие области.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что РФ может продолжить удары по энергосистеме Украины – в ISW назвали цель оккупантов. Российские захватчики пытаются использовать в свою пользу то, что из-за задержки с помощью от западных партнеров Украина не может укрепить свое ПВО.

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