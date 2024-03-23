Чем сейчас опасна ротация на фронте: в ISW оценили решение Сырского

В то же время Павлюк заявил, что Украина перебрасывает силы и средства в "районы восстановления", чтобы дать военнослужащим время отдохнуть.

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Чем сейчас опасна ротация на фронте / коллаж: Главред, фото: Донецкая отдельная бригада сил территориальной обороны, УНИАН

Аналитики Института изучения войны считают, что украинское военное командование отдает приоритет ротациям для подразделений на передовой, но ему придется решать дополнительные проблемы с живой силой, если ВСУ хотят перехватить инициативу даже на локальной основе в 2024 году.

"Как говорят украинские старшие военные офицеры, они надеются это сделать. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский 22 марта объявил, что украинские военные сейчас оптимизируют свои военные организационные структуры, чтобы упростить и максимизировать качество и эффективность управления украинскими силами", - отмечают в ISW.

Сырский заявил, что некоторые украинские военные группировки будут "переформатированы" и эти усилия направлены на улучшение управления и распределения украинских военных.

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Сырский заявил, что проведение ротаций передовых подразделений является ключевым приоритетом, а 14 марта Сырский отметил, что украинские подразделения, которые длительное время находятся на передовой, начали проводить ротацию.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк 22 марта заявил, что украинские военные начали перегруппировку и отвод ряда бригад с неопределенных позиций для восстановления их боеспособности.

"Павлюк заявил, что Украина перебрасывает силы и средства в "районы восстановления", чтобы дать военнослужащим время отдохнуть, восстановиться, пополнить запасы и дать возможность украинским силам начать "новые действия новыми силами", - отметили аналитики.

Ранее ISW оценивало, что сообщение о начале украинских ротаций свидетельствует о том, что украинское командование считает, что ситуация на любом неопределенном(ых) секторе(ах) линии фронта, где произошла или будет происходить ротация, достаточно стабилизировалась для проведения ротации украинских войск.

Напомним, что Александр Сырский посетил позиции на Запорожском направлении и заявил о ротации. Несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи.

Также Сырский сделал важное заявление о масштабных изменениях в ВСУ. Следует уделять больше внимания вопросам отдыха украинских защитников, доукомплектования вооружением и восстановления боеспособности бригад.

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