УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Раде определились относительно отсрочки от мобилизации: кто ее получит

Руслана Заклинская
22 марта 2024, 18:50
Комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан, которых правками пытались добавить в редакцию законопроекта.
В Раде определились относительно отсрочки от мобилизации: кто ее получит
Рада обнародовала список категорий, которые получат отсрочку / Коллаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ВСУ

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение по поправкам к законопроекту о мобилизации, которые касались предоставления отсрочки и бронирования от мобилизации. Нардепы рассмотрели 260 правок и остановились на правке 2105. Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз.

По ее словам, комитет поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения. Также отсрочку предоставят смотрителям, которые:

  • имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических недостатков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);
  • имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать. Если нет невоеннообязанных лиц, осуществлять уход за лицом с инвалидностью І или ІІ группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору самого лица с инвалидностью.
  • члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или ІІ группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе).

В перечне лиц, имеющих право на отсрочку, также указаны члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью І или ІІ группы, которые обеспечивают постоянный уход за ними. Отсрочку им предоставят при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе.

видео дня

В то же время комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан, которых правками пытались добавить в редакцию законопроекта. Фриз отметила, что часть из них будут иметь возможность бронирования, а часть отклонили вообще.

Комитет не поддержал отсрочку для:

  • лиц начальствующего состава НАБУ и ГБР;
  • сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный посол;
  • лиц, которые являются религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций.

Депутат отметила, что члены комитета считают, что этот вопрос надо урегулировать в Законе об альтернативной службе, а не в законе о мобилизации. Ведь все граждане согласно Конституции имеют равные права и обязанности несмотря на религиозные и другие убеждения.

Кроме этого, нардепы не поддержали отсрочку для работников внешкольного образования, для неполнородных братьев/сестер, для творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР не утвердил предложение об отсрочке от мобилизации для прокуроров и некоторых чиновников, сообщила народный депутат Ирина Фриз. Однако комитет поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий лиц, включая усыновителей, а также лиц, воспитывающих детей с инвалидностью.

Также заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации может завершиться на следующей неделе. Он отметил, что около 1500 поправок уже рассмотрены, а процесс происходит достаточно быстро.

Кроме этого, майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин считает, что 27 лет - это неадекватный возраст для призыва в армию. Он отметил, что привлечение молодежи является ключом к успеху в войне и призывает к изменению законодательства для привлечения молодых людей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине Верховная Рада мобилизация в армию Ирина Фриз война России и Украины
Реклама

Главное за день

"РФ открыла сезон ракетных атак": Жданов сказал, чего добивается Путин новыми ударами

"РФ открыла сезон ракетных атак": Жданов сказал, чего добивается Путин новыми ударами

19:54 Украина
Почти 20-градусная жара: Украину накрывает весеннее потепление

Почти 20-градусная жара: Украину накрывает весеннее потепление

19:40 Синоптик
"Приняли важные решения": Зеленский после Ставки сказал, что лучше всего защитит Украину

"Приняли важные решения": Зеленский после Ставки сказал, что лучше всего защитит Украину

18:40 Украина
Все главные новости

Популярное

Новшества в мобилизации: кому не собираются давать отсрочку — комментарий Рады 19657

Новшества в мобилизации: кому не собираются давать отсрочку — комментарий Рады

Страну накрыла жесткая почти 7-балльная буря: бушевать будет целую неделю 17351

Страну накрыла жесткая почти 7-балльная буря: бушевать будет целую неделю

Внутри были люди: ракета РФ ударила в троллейбус, который ехал через дамбу - Андрющенко 8266

Внутри были люди: ракета РФ ударила в троллейбус, который ехал через дамбу - Андрющенко

Дочь Стаса Михайлова опозорила отца на фоне его скандала с Пугачевой 8167

Дочь Стаса Михайлова опозорила отца на фоне его скандала с Пугачевой

Последние новости

19:54

Цены на топливо и алкоголь резко взлетят: Кабмин предлагает повысить акцизы

19:54

"РФ открыла сезон ракетных атак": Жданов сказал, чего добивается Путин новыми ударами

19:40

Почти 20-градусная жара: Украину накрывает весеннее потепление

19:16

Будут серьезные финансовые проблемы: что нельзя делать 23 марта - приметы дня

19:10

Россия выбрала худшее время для энергетической атаки на Украинумнение

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на ПасхуКогда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху
18:50

В Раде определились относительно отсрочки от мобилизации: кто ее получит

18:40

"Приняли важные решения": Зеленский после Ставки сказал, что лучше всего защитит Украину

18:26

Сколько нужно стажа для пенсии в Украине: как докупить, чтобы не "пролететь"Видео

18:03

"ВСУ не воюют своим оружием": в РФ нагло высказались о "достигнутой цели" в Украине

Реклама
17:50

Как покрасить яйца шелухой лука: 7 шагов, чтобы результат получился непревзойденным

17:48

"1 к 7 в пользу РФ": в ВСУ раскрыли критическую ситуацию с артснарядами

17:31

Тяжелобольной Уиллис отпраздновал 15-ю годовщину свадьбы

17:26

Ударами по энергетике Путин намерен "погасить" военное производство и устроить катастрофу – ЖдановЭксклюзив

16:52

В камуфляже в США: Дмитрий Ступка совершил циничный поступок

16:39

Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на фронт еще три внедорожника

16:38

"Есть договоренность": Стефанишина призналась, когда начнутся переговоры Украины и ЕС

16:30

Дипломы и аттестаты: в "Дию" добавили документы об образовании

16:23

Как обрезать малину весной: опытные садоводы гарантируют богатый урожайВидео

16:11

Все время была на связи: история спасения молодой девушки из-под завалов в ХмельницкомФотоВидео

15:41

На фоне слухов о смерти: королева рассказала, как себя чувствует король Чарльз

Реклама
15:26

В России выдали циничное оправдание жестоким ударам по Украине

15:08

Какие фильмы ужасов основаны на реальных событиях: самые страшные жизненные хоррорыВидео

14:39

ЕС выделит 9 млрд долларов до конца марта: в Раде сделали заявление

14:21

Как проверить качество молока: о невероятной хитрости знают лишь единицыВидео

14:19

"Серьезный кризис": известный ведущий рассказал о нервном срыве Кейт Миддлтон

14:19

Что выгодно выращивать на огороде в Украине: как добиться урожаяВидео

14:13

Тополя раскритиковал Пугачеву за ее позициюВидео

13:59

Собирают войско в 100 тысяч солдат: в ВСУ предупредили о большом наступлении РФ

13:42

Анжелика Варум опозорилась на сцене: зрители освистали артистку

13:42

В ДнепроГЭС попали 8 ракет, повреждения значительные - Офис генпрокурора

13:18

В разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине: назвали цели и сроки

13:15

"Даже тела не найдут": Сотник спрогнозировал, как умрет ПутинВидео

12:45

"Пугачевой больше нету": российский музыкант Юрий Лоза попрощался с Примадонной

12:43

Притула откровенно признался, как ему удается выезжать за границу

12:32

Оккупанты стягивают войска и технику: в ВСУ раскрыли критическую ситуацию на фронте

12:07

Какие доллары принимают с комиссией и что делать с ним: объяснение Нацбанка

12:07

"Это была самая большая атака на энергосистему": в "Укрэнерго" описали последствияВидео

11:48

Виталий Козловский впервые показал беременную жену

11:46

Аналитик пояснил, сильно ли удары дронами по НПЗ влияют на экономику РФ

11:46

Церковный праздник 23 марта: что запрещено делать в день святого мученика Никона

Реклама
11:03

"Поняла, что меня спасают": Повалий выдала очередной бред в поддержку оккупантов

10:57

РФ готовит новые обстрелы по Украине: в ВСУ предупредили, когда ожидать удара

10:54

Германия даст 300 млн евро на снаряды для Украины - Bloomberg

10:50

"Пойти на риск": начальник Генштаба ВС Франции не исключает отправки войск в Украину

10:43

Китайский гороскоп на завтра 23 марта: Свиньям - нервные срывы, Драконам - проблемы дома

10:26

От взрыва дом взлетел на воздух и упал на другой: детали ракетного удара по Запорожью

10:20

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: в Укргидроэнерго сказали, сможет ли станция работатьФото

10:00

Дочь Анастасии Заворотнюк бросила онкобольную мать накануне ее 53-летия

10:00

Есть погибшие и без вести пропавшие: в МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта

09:58

Польша срочно подняла в небо авиацию из-за массированной атаки по Украине

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять