В Раде определились относительно отсрочки от мобилизации: кто ее получит

Комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан, которых правками пытались добавить в редакцию законопроекта.

https://glavred.info/ukraine/v-rade-opredelilis-otnositelno-otsrochki-ot-mobilizacii-kto-ee-poluchit-10552253.html Ссылка скопирована

Рада обнародовала список категорий, которые получат отсрочку / Коллаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ВСУ

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение по поправкам к законопроекту о мобилизации, которые касались предоставления отсрочки и бронирования от мобилизации. Нардепы рассмотрели 260 правок и остановились на правке 2105. Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз.

По ее словам, комитет поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения. Также отсрочку предоставят смотрителям, которые:

имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических недостатков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);

имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать. Если нет невоеннообязанных лиц, осуществлять уход за лицом с инвалидностью І или ІІ группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору самого лица с инвалидностью.

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или ІІ группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе).

В перечне лиц, имеющих право на отсрочку, также указаны члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью І или ІІ группы, которые обеспечивают постоянный уход за ними. Отсрочку им предоставят при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе.

видео дня

В то же время комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан, которых правками пытались добавить в редакцию законопроекта. Фриз отметила, что часть из них будут иметь возможность бронирования, а часть отклонили вообще.

Комитет не поддержал отсрочку для:

лиц начальствующего состава НАБУ и ГБР;

сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный посол;

лиц, которые являются религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций.

Депутат отметила, что члены комитета считают, что этот вопрос надо урегулировать в Законе об альтернативной службе, а не в законе о мобилизации. Ведь все граждане согласно Конституции имеют равные права и обязанности несмотря на религиозные и другие убеждения.

Кроме этого, нардепы не поддержали отсрочку для работников внешкольного образования, для неполнородных братьев/сестер, для творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР не утвердил предложение об отсрочке от мобилизации для прокуроров и некоторых чиновников, сообщила народный депутат Ирина Фриз. Однако комитет поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий лиц, включая усыновителей, а также лиц, воспитывающих детей с инвалидностью.

Также заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации может завершиться на следующей неделе. Он отметил, что около 1500 поправок уже рассмотрены, а процесс происходит достаточно быстро.

Кроме этого, майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин считает, что 27 лет - это неадекватный возраст для призыва в армию. Он отметил, что привлечение молодежи является ключом к успеху в войне и призывает к изменению законодательства для привлечения молодых людей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред