Раньше чем ожидалось: в Раде рассказали, когда рассмотрят закон о мобилизации

В профильном комитете Верховной Рады отметили, что пока трудно предсказать, каким будет итоговая версия нового законопроекта о мобилизации.

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В Раде рассказали, когда закончатся рассмотрение правок в закон о мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев из "Слуги народа" заявил, что рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации ко второму чтению в сессионном зале может завершиться на следующей неделе. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Мы прошли примерно 1500 поправок на сегодня, в принципе процесс идет достаточно быстро. Наши коллеги, которые подавали правки и хотят (их) отстаивать, приглашены в комитет", - сказал Чернев.

Однако, он добавил, что не все народные депутаты согласны отстаивать свои правки, именно поэтому рассмотрение законопроекта о мобилизации в комитете проходит в достаточно быстром темпе.

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"Я надеюсь, что на следующей неделе мы завершим со всеми 4300 поправками", - сказал Егор Чернев.

По его словам, пока трудно предсказать, каким будет окончательный вид законопроекта, поскольку некоторые поправки проходят, а некоторые - нет.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в законопроекте Кабмина о мобилизации предусмотрено увеличение штрафов за нарушения. Однако пока нет четкого ответа от парламентариев на вопрос, будут ли эти штрафы составлять 100 тысяч гривен или 200 тысяч гривен. Об этом отметила нардеп Ирина Фриз.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что на данный момент нет необходимости мобилизовать 500 тысяч человек в состав Вооруженных сил Украины. По его словам, оценка показала, что мобилизация полмиллиона человек не является необходимой, поскольку продолжаются ротации на линии фронта и идет поступление вооружения.

В Верховной Раде в данный момент обсуждается идея, которая позволит избежать "лазеек" для лиц, уклоняющихся от мобилизации. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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