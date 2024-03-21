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Мобилизовать 500 тысяч в ВСУ человек нет необходимости - Шмыгаль

Анна Ярославская
21 марта 2024, 08:00
Оценка показала, что мобилизация в полмиллиона не является необходимой, учитывая ротации, которые происходят на линии фронта, и поступление вооружения.
Денис Шмыгаль, мобилизация в Украине
Денис Шмыгаль сделал заявление о мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока нет необходимости мобилизовать 500 тысяч человек в ряды Вооруженных сил Украины.

По его словам, оценка показала, что мобилизация в полмиллиона не является необходимой, учитывая ротации, которые происходят на линии фронта, и поступление вооружения. Об этом глава Кабмина сказал в интервью Bloomberg.

Премьер поблагодарил Евросоюз, МВФ и союзников из "Группы семи" за предоставление крайне необходимого финансирования в этом году, что позволило бюджету "выжить в первом полугодии".

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Шмыгаль добавил, что Украина рассчитывает на пакет США во второй половине года.

"Мы продолжим борьбу, если получим поддержку от наших партнеров по артиллерийским снарядам, ракет дальнего и среднего радиуса действия", - сказал украинский премьер.

Мобилизация в Украине - последние новости

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации 7 февраля. Инициативу под №10449 поддержали 329 нардепов. Парламентарии готовятся к рассмотрению документа во втором чтении и работают над огромным количеством правок.

12 марта Комитет по вопросам национальной безопасности исключил из законопроекта скандальные правки, связанные с заморозкой счетов и блокированием банковских карточек лиц, которые будут признаны уклонистами.

Правительство работает над изменениями в бронирование работников на период мобилизации, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Один из вариантов – бронирование по уровню зарплаты и налогам.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал Верховную Раду принять закон о мобилизации и поставил под сомнение освобождение от призыва в армию мужчин младше 27 лет. Об этом он заявил во время визита в Киев 18 марта.

Грэм подчеркнул, что украинцы не должны основывать свои решения о вступлении в армию на основании того, продолжает ли их поддерживать Вашингтон.

"Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя", — сказал он.

Военная помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей".

Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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