Повредили дома и транспорт, есть пострадавшие: детали удара РФ по Киевщине

Обломки вражеских воздушных целей в нескольких районах Киевской области повредили частные дома, хозпостройки, транспортные средства, говорят в прокуратуре.

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В прокуратуре региона озвучили детали удара РФ по Киевской области / коллаж Главред, фото Киевская областная прокуратура

Утром 21 марта вооруженные силы страны-агрессора РФ атаковали территорию Киевщины ракетами. Два человека получили осколочные ранения конечностей и лиц. Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокурат следователей ры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

Информация об остальных пострадавших уточняется. Обломки вражеских воздушных целей в нескольких районах Киевской области повредили частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства.

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На местах попаданий обломков загорелись пожары, которые локализовали спасатели.

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Ракетный удар по Киеву 21 марта

В Украине в ночь на 21 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили, что оккупанты подняли в небо 11 бортов ТУ-95МС в районе Астрахани. Был зафиксированы запуски крылатых ракет с территории РФ.

В Воздушных силах отметили также, что враг запускает по Киеву аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что в ночь на 21 марта 2024 года противник атаковал Украину двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков – Волгодонск, Энгельс).

"Ракеты заходили с севера, основное направление удара – Киев", - говорится в сообщении.

"В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области", - написал Олещук.

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