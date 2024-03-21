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В небе над Киевом и областью сбили около 30 ракет: новые подробности ракетного удара

Анна Ярославская
21 марта 2024, 07:08
На данный момент точно известно о двух пострадавших – девочке 11 лет и мужчине 38 лет. К счастью, обошлось без погибших.
Ракетный удар, летчики РФ, карат тревог
РФ била по Киеву из бомбардировщиков Ту-95МС / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, t.me/alarmukraine

После паузы в 44 дня рано утром 21 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории России.

Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов. После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили на столицу одновременно по разным направлениям. Об этом сообщил в Telegram глава Киевской городской администрации Сергей Попко.

"Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были поражены около трех десятков вражеских ракет, в том числе и баллистические", - написал он.

видео дня

Последствия ракетного удара РФ по Киеву

В Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом. Возникло возгорание квартиры, проводится эвакуация людей.

По другому адресу загорелись авто. В некоторых домах взрывными волнами повреждены окна.

В Святошинском районе обломки повредили здание дошкольного учебного заведения, также зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома, горели авто.

В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки и на крышу жилого дома с последующим возгоранием. Также зафиксировано возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания.

"Все экстренные службы работают на местах происшествий, идет ликвидация последствий ракетного удара", - говорится в сообщении КГВА.

Сколько людей пострадали

На данный момент точно известно о двух пострадавших – девочке 11 лет и мужчине 38 лет. К счастью, обошлось без погибших.

Ракетный удар по Киеву 21 марта

В Украине в ночь на 21 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили, что оккупанты подняли в небо 11 бортов ТУ-95МС в районе Астрахани. Был зафиксированы запуски крылатых ракет с территории РФ.

В Воздушных силах отметили также, что враг запускает по Киеву аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Предыдущий массированный ракетный удар по Украине враг нанес месяц назад. В ряде городов прогремели взрывы. Громко было и в столице. Все подробности читайте в материале: Ракетный удар по Киеву: что известно об атаке 15 февраля.

Что известно о ракете "Кинжал"

Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

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