Удар РФ по Киеву: пострадали 12 человек, изъята боевая часть российской ракеты

Взрывы прогремели в Подольском, Шевченковском и Святошинском районах города. Информации по поводу погибших нет.

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В КМВА и ГосЧС показали последствия ракетного удара по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, МВД Украины

Рано утром 21 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Взрывы прогремели в Подольском, Шевченковском и Святошинском районах города. Силы ПВО сбили три десятка ракет в Киевской области. В ГосЧС и МВД Украины рассказали о последствиях атаки.

В Подольском районе Киева по одному адресу вспыхнул пожар в двухэтажном здании на площади 30 кв. м. Разрушен первый этаж и частично второй. По другому адресу произошло возгорание трансформаторной подстанции. Еще по одному адресу возгорание возникло в складском здании на площади 150 кв. м.

В Шевченковском районе по одному адресу возник пожар в квартире на 5 этаже 6-этажного жилого дома. Также в этом районе было возгорание в трех автомобилях и повреждены окна многоквартирного дома.

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В Святошинском районе повреждено остекление окон в двух девятиэтажках и здание учебного заведения.

На местах работали 177 спасателей и 38 единиц пожарно-спасательной техники.

На местах работают спасатели, полицейские, психологи.

"По предварительной информации, в результате вражеских обстрелов пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. В общей сложности было эвакуировано 79 человек. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили спасатели.

По последним данным Киевской городской администрации, в результате ракетного удара в Киеве пострадали 12 человек. Информации по поводу погибших нет.

Смотрите видео - В Киеве образовалась огромная воронка после удара ракеты:

Тем временем в МВД сообщили, что в Шевченковском районе обнаружена часть ракеты, привлечены пиротехнические расчеты.

Смотрите видео - В Шевченковском районе Киева изъяли боевую часть российской ракеты:

В Харькове продолжается ликвидация пожара и поисковые работы в производственном здании. Подразделениям ГосЧС удалось спасти 1 человека, 9 человек пострадали. К сожалению, 5 человек погибли.

Ракетный удар по Киеву 21 марта

В Украине в ночь на 21 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили, что оккупанты подняли в небо 11 бортов ТУ-95МС в районе Астрахани. Был зафиксированы запуски крылатых ракет с территории РФ.

В Воздушных силах отметили также, что враг запускает по Киеву аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что в ночь на 21 марта 2024 года противник атаковал Украину двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков – Волгодонск, Энгельс).

"Ракеты заходили с севера, основное направление удара – Киев", - говорится в сообщении.

"В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области", - написал Олещук.

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

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