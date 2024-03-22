Новшества в мобилизации: кому не собираются давать отсрочку — комментарий Рады

Профильный комитет Верховной Рады не поддержал предложение о предоставлении отсрочки для прокуроров органов и некоторых чиновников.

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В профильном комитете Рады занялись вопросом отсрочки от мобилизации / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады не поддержал предложение о предоставлении отсрочки для прокуроров органов прокуратуры и некоторых чиновников. Об этом сообщила на своей страницей в Facebook народная депутатrf Ирина Фриз.

В частности, комитет не поддержал правку об отсрочке для советников, помощников, пресс-секретаря президента, работников секретариатов председателя ВР, его первого заместителя и заместителей, работников секретариатов депутатских фракций (групп) в парламенте, работников патронатных служб премьер-министра и других членов правительства, а также других государственных органов/

"Эти категории, как и прокуроры, будут иметь право на бронирование согласно порядку, установленному Кабмином, а не на безусловную отсрочку от мобилизации", — сообщила Ирина Фриз.

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В то же время профильный комитет Рады поддержал предоставление отсрочки:

усыновителям, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента осуществления усыновления был ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми) лишенным родительской опеки, опекуны, попечители, приемные родители, родители- воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится по крайней мере один ребенок-сирота или дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 18 лет;

для одного из родителей, имеющих ребенка до 18 лет, если второй отбывает наказание в местах лишения свободы;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце в Книге регистрации рождений – на основании части первой 135 ст. Семейного Кодекса;

те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

те, на содержании у кого есть совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации. Как рассказали в комитете Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, речь идет об ограничении количества опекунов для людей с инвалидностью. Народные избранники сейчас ищут приемлемую формулу.

В Кабмине раскрыли планы Киева по мобилизации 500 тысяч украинцев. Украине для продолжения борьбы с агрессором Россией нужны артиллерийские снаряды, а также ракеты большой и малой дальности, сказал Денис Шмыгаль.

Боец ВСУ эмоционально высказался о мобилизации и необходимости молодых бойцов. Военный отметил, что именно привлечение молодых людей обусловили успех "Азова" в 2014 году. По мнению Жорина, надо как можно больше привлекать к войне молодежь.

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