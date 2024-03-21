'27 лет - это неадекватно': боец ВСУ эмоционально высказался о мобилизации

Привлекать в ряды воюющей армии должны молодежь. 27-летний "порог", определенный законодательством сейчас, является абсолютно неадекватным возрастом для военнообязанных, высказался майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.
Однако, по его словам, этот выбор "должен быть сознательным".
"Воевать должны молодые. Если проанализировать опыт войн прошлого столетия, эта истина станет всем понятной. И речь здесь в первую очередь о сознательном выборе молодежи брать ответственность за свою страну. Молодежь - это лучшая физическая подготовка, быстрые решения, более креативное мышление", - написал Жорин.видео дня
Военный отметил, что именно привлечение молодых людей обусловили успех "Азова" в 2014 году.
По мнению Жорина, надо как можно больше привлекать к войне молодежь.
"27 лет - это абсолютно неадекватный возраст призыва, и это нужно менять. Привлекать молодежь, которая после войны будет иметь достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя руководство государством. Ничто не заменит личную вовлеченность в войну", - отметил боец.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Существующая политика мобилизация рискует привести Украину к поражению, считает он.
"Если же мы продолжим существующую политику мобилизации, рискуем проиграть войну и физически (посмотрите на цифры армии РФ), и ментально - когда для значительной части целого поколения война останется чем-то посторонним, что не будет влиять на формирование их личности", - подчеркнул Жорин.
Мобилизация в Украине - последние новости
Ранее Жорин подчеркнул, что Украине необходимо заниматься не только мобилизацией, но и общей подготовкой гражданского населения. По его мнению, никто не может посчитать точное количество бойцов, в котором нуждается украинская армия для того, чтобы победить в войне России против Украины.
Как писал Главред, в законопроекте Кабмина о мобилизации, поправки к которому обсуждаются, речь идет об увеличении штрафов за нарушения, но будут ли они на уровне 100 тысяч грн или 200 тысяч грн - на этот вопрос у парламентариев пока нет однозначного ответа.
Отметим, что правительство работает над изменениями в бронировании работников на период мобилизации. Один из вариантов - бронирование по уровню зарплаты и налогам.
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