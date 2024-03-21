ВСУ стабилизировали фронт: Сирский обсудил ситуацию на востоке с французским коллегой

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на фронте. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Главком ВСУ провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Франции генералом армии Тьери Бюркаром. В ходе разговора генералы обсудили обстановку на поле боя.
"Проинформировал о ситуации на поле боя. В частности, о том, что на данный момент Силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на Востоке Украины", - отметил Сирский.видео дня
Также Сырский поблагодарил правительство и народ Франции за постоянную поддержку Украины.
"Отдельно выразил благодарность за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих на территории Франции", - добавил главком ВСУ.
Что такое Силы обороны и безопасности Украины?
Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.
Война в Украине
Напомним, на Бахмутском направлении российские оккупанты сосредоточили значительные силы и ведут бои на всем отрезке. Оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ у Богдановки и Ивановского, применяя пехотные подразделения и боевую технику.
Также в течение последних недель наступление российской армии немного замедлилось, вероятно из-за значительных потерь в районе Авдеевки. Российские войска продолжают сосредотачиваться в Донецкой области, достигая незначительных успехов в боях за ряд населенных пунктов, отметили в разведке Великобритании.
Кроме этого, в течение более недели на территории РФ продолжается спецоперация российских добровольцев. По словам представителя Легиона "Свобода России" Алексея Барановского, их действия помогли стабилизировать фронт в Украине и помешали новому наступлению россиян на Харьковщине.
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