РДК сорвали наступление РФ в Украине: подробности операции

Российские добровольцы помогли ВСУ не допустить наступления оккупантов.

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РДК сорвали наступление РФ в Украине / коллаж: Главред, фото: Викимедиа, скриншот

Более недели на территории РФ продолжается спецоперация российских добровольцев. Повстанцы рассказали, для чего начали рейд и чем помешали Путину. Об этом они заявили на пресс-конференции Ukrinform.

Прорыв РДК на границе состоялся 12 марта, с тех пор на территории России происходят боевые действия.

По словам представителя подразделения Легиона "Свобода России" Алексея Барановского, своими действиями повстанцы оказали помощь Силам обороны в стабилизации фронта в Украине. В частности, они сорвали новое наступление Москвы, которое она готовила на Харьковщине.

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Военный также добавил, что план Путина предполагал демонстрацию электорату ещё одной после Авдеевки победы перед выборами. Новой целью оккупантов должен был стать Купянск.

Однако спецоперация добровольцев заставила российских захватчиков отказаться от планов на некоторое время. Всё дело в том, что для усиления границы врагу пришлось перебросить силы из-под Купянска в Курскую и Белгородскую область.

Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК) Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

Деятельность РДК

Как сообщал Главред, 12 марта бойцы РДК (российский добровольческий корпус), Легиона "Свобода России" и Сибирский батальон начали боевые действия на территории России. Сообщается, что под контроль российских добровольцев перешел населенный пункт Лозовая Рудка Белгородской области. Об этом на своей странице в Фейсбук написал политический координатор военной организации россиян "Легион "Свобода России" Илья Пономарев.

Также, начальник штаба российского добровольческого корпуса (РДК) раскрыл детали совместной операции российских добровольцев на территории Белгородской области РФ. Александр "Фортуна" в интервью российскому телеграм-каналу сообщил, что его подразделение сумело продвинуться "на несколько десятков километров" вглубь российской территории и даже взять пленных.

К тому же, глава штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" рассказал о продвижении повстанцев в приграничных областях РФ. Российские добровольцы продвигаются вдоль линии столкновения в Белгородской и Курской областях, задействовав весь потенциал и резервы, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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