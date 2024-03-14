Продвинулись на десятки километров: в РДК рассказали о боях на территории РФ

Начальник штаба российского добровольческого корпуса (РДК) раскрыл детали совместной операции российских добровольцев на территории Белгородской области РФ. Александр "Фортуна" в интервью российскому телеграм-каналу сообщил, что его подразделение сумело продвинуться "на несколько десятков километров" вглубь российской территории и даже взять пленных.
По его словам, в четверг 14 марта, бойцы РДК возобновили бои с российскими войсками. Кроме того, бои с применением бронетехники и РСЗО продолжаются в районах населенных пунктов Сподарюшино и Козинки.
Также во время интервью боец РДК анонсировал новые рейды на российскую территорию. Он добавил, что речь идет о различных направлениях.
"Мы имеем большое количество различных сценариев разной степени готовности", - отметил он.
Начальник штаба РДК Александр "Фортуна" отметил, что планирование и реализацию операций на территории России выполняют исключительно РДК, Легион "Свобода России" или Сибирский батальон. ВСУ обеспечивают поддержку, в частности логистическую, только на территории Украины, предоставляя боеприпасы и подвозя топливо.
Александр также указал, что "поражение объектов в Белгороде происходило с помощью беспилотников, хотя используются и другие средства".
Он добавил, что эта операция готовилась несколько месяцев, в боях участвуют отряды, которые вернулись из Авдеевского фронта.
По его словам, у РДК нет потерь в Белгородской области.
"Со стороны России потери есть и в живой силе, и в технике, но о конкретных цифрах будем говорить позже", - сказал он.
Александр сообщил, что бойцам удалось захватить в плен оккупантов, которых затем передали украинской стороне для будущего обмена на украинских военнопленных.
"Пленные (россияне - ред.) есть, им оказана помощь, они переданы украинской стороне", - сказал "Фортуна".
Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК)
Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, которое сформировано выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины.
В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.
Наступление российских добровольцев на территорию России - что известно
12 марта бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона совершили новый рейд на территорию РФ. В течение первых суток им удалось уничтожить несколько единиц российской военной техники, сообщил доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский.
В Легионе "Свобода России" отметили, что основной целью российских добровольцев является смена режима российского диктатора Владимира Путина. Они также заявили, что готовы отправиться "маршем" в Москву для достижения этой цели.
Российский добровольческий корпус, Сибирский батальон и Легион "Свобода России" анонсировали удары по военным объек там на территории России утром в четверг, 14 марта.
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