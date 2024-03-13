Пойдут маршем на Москву: в Легионе 'Свобода России' назвали свою конечную цель

В Легионе "Свобода России" отметили, что конечная цель российских добровольцев заключается в свержении режима российского диктатора Владимира Путина.

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В Легионе "Свобода России" анонсировали поход на Москву / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

12 марта российские добровольческие формирования, в частности легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон с боями зашли на территорию Курской и Белгородской областей РФ в рамках совместной операции. По словам одного из российских добровольцев эта операция имеет целью спровоцировать масштабное восстание против российского диктатора Владимира Путина. Об этом он рассказал в комментарии изданию Newsweek.

Во время тяжелых боев доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик" заявил, что российские добровольцы намерены в конечном итоге "идти на Москву" и освободить Россию от Путина.

"Возможно, мы не сможем этого достичь сейчас, но это наша главная миссия. В ближайшие месяцы мы продолжим ставить более сложные цели для наших миссий. Надеюсь, однажды мы достигнем главной - уничтожение Путина и его режима", - заявил он. видео дня

Бои на территории Курской и Белгородской областей РФ происходят в то время, когда российский диктатор Владимир Путин готовится к своему переизбранию на президентских выборах в России, которые состоятся уже в эти выходные.

Барановский сказал, что операция повстанцев была приурочена к этому времени намеренно.

"Возможно, мы не сможем остановить федеральные выборы, но мы можем сорвать региональные голосования, поэтому мы делаем все возможное, чтобы принести этот "воздух свободы" по крайней мере в некоторые части страны", - пояснил он, назвав грядущий опрос "последним толчком Путина к узурпации власти", - отметил российский доброволец.

Что известно о Легионе "Свобода России" Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

Наступление российских добровольцев на территорию России - что известно

Российские добровольцы продолжают бои с регулярными войсками РФ за село Теткино в Курской области, граничащей с Сумской областью Украины. Пресс-служба Легиона Свобода России сообщила, что бойцы освободили часть населенного пункта.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал прорыв российских добровольцев на территорию Белгородской и Курской областей 12 марта. Он заявил, что действия бойцов легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" можно расценивать как попытку сорвать президентские выборы в РФ и "получить козырь" для обмена территориями на возможных переговорах.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что операция в Белгородской и Курской областях, которую провели ополченцы Русского добровольческого корпуса, Легиона Свобода России и Сибирского батальона, является лишь началом. Если Владимир Путин и его окружение считают, что все идет по плану, то они глубоко ошибаются.

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