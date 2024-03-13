"Козырь в переговорах": Путин отреагировал на рейд РДК и Легиона свобода России

Путин считает, что действия бойцов легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" можно расценивать как попытку сорвать президентские выборы в РФ.

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Путин прокомментировал рейд бойцов легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" / Коллаж: Главред: фото: сайт Кремля, Сибирский батальон

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал прорыв российских добровольцев на территорию Белгородскую и Курскую области 12 марта.

По словам диктатора, действия бойцов легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" можно расценивать как попытку сорвать президентские выборы в РФ и "получить козырь" для обмена территорий на возможных переговорах.

"Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан", - сказал Путин в интервью росСМИ.

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"Второе - это информационный эффект. Но третье - если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну, мы вам вернем это, а вы нам верните это", - добавил хозяин Кремля.

Выборы в России 2024 8 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил об участии в выборах в 2024 году. Центризбирком РФ утвердил трехдневное голосование на выборах президента РФ, это произойдет впервые. Выборы продлятся 15, 16, 17 марта. Досрочное голосование будет проходить с 25 февраля по 14 марта. В ЦИК РФ также заявили, что хотят провести выборына временно оккупированных территориях.

Как сообщал Главред, в этом же интервью Путин назвал условие для переговоров с Украиной. В частности, хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

РДК и Свобода России провели операцию в нескольких областях РФ

12 марта бойцы РДК (Российский добровольческий корпус), Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона начали боевые действия на территории России. Сообщается, что под контроль российских добровольцев перешел населенный пункт Лозовая Рудка Белгородской области.

Бойцы отметили, что их цель - освобождение России от диктатуры и террористической организации, захватившей власть в РФ.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что ФСБ недооценила скопление добровольцев у границы с Россией. Наиболее боеспособные силы оккупанты перебросили на фронт в Украину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что операция в Белгородской и Курской областях России – это лишь начало. По его словам, если Владимир Путин и его клика считают, что все в порядке, то они глубоко ошибаются.

Что известно о Легионе "Свобода России" Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

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