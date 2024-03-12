Зашли на территорию России с нескольких направлений: в ВСУ оценили ход боев в РФ

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что из-за борьбы между росгвардией и ФСБ россияне прозевали прорыв границы добровольцами РФ.

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В ВСУ отреагировали на операцию российских добровольцев на территории РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

12 марта Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и "Сибирский батальон" объявили о начале весеннего освободительного движения на территории России и начали наступление на нескольких участках украинско-российской границы. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии 24 каналу отметил, что россияне проглядели накопившуюся технику на этом направлении.

По его словам, пограничные войска России относятся к структуре ФСБ. В общем, ФСБ отвечает за безопасность российских границ, однако эта спецслужба, которая имела имидж "сверхмощной и всевидящей", реально оказалась неэффективной. Тимочко указывает на то, что они не заметили накопления войск и бронетехники российским добровольцев.

"Даже в теории не просчитали эти направления, не подтянули ресурсы, чтобы продемонстрировать, насколько они способны", - отметил Тимочко.

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Тимочко акцентировал внимание на том, что только накануне руководитель росгвардии рассказывал об усилении обороны границ РФ. В его заявлении говорилось о намерении перебросить в приграничные области РФ 300 тысяч росгвардейцев предварительно посадив их на танки и научив пользоваться артиллерией.

"В результате две структуры настолько внутренне борются между собой, что даже если кто-то из них владеет информацией, то не делятся ею. Военные операции, которые происходят на территории России, не могут превентивно предотвращаться российскими спецслужбами или росгвардейцами", - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Кроме того, он добавил, что на территории РФ создавали силы территориальной обороны. Эта инициатива сопровождалась пропагандистскими шоу, где демонстрировали подготовку "бойцов ТРО" и рассказывали о больших затратах на строительство оборонительных рубежей.

По его словам, вся эта масштабная пропагандистская кампания была направлена на показ того, что россияне готовы противостоять внешним угрозам и подготовлены к этому. Однако неожиданно для них, на тех же направлениях, произошел проход. Это была классическая военная операция без особых выкрутасов, однако российские захватчики оказались снова не готовы к такому развитию событий.

Это свидетельствует о том, что все лучшие и наиболее боеспособные силы противника привлечены на линиях фронта, отмечает Тимочко. Как раньше Евгений Пригожин, так и сейчас РДК, "Сибирский батальон" и легион "Свобода России" показали, что россияне стянули и используют на линиях фронта все свои силы.

"Вражеский военный контингент в Украине составляет в пределах 450 - 490 тысяч. Россия может залатывать дыры, но увеличить и нарастить мощность оккупантам не удается", - резюмировал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Что известно о Легионе "Свобода России" Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

Наступление российских добровольцев на территорию России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон начали совместную операцию на территории Курской и Белгородской областей РФ. Политический координатор военной организации "Легион 'Свобода России'" Илья Пономарев сообщил в "Фейсбук", что населенный пункт Лозовая Рудка Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев.

В видеообращении бойцы Легиона "Свобода России" заявили, что их цель - освобождение России от диктатуры и террористической организации, захватившей власть в РФ. Они также подчеркнули, что продолжают тяжелые бои.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что боевые действия в Курской и Белгородской областях России являются спецоперацией российских добровольческих батальонов, которые, по сути, действуют на собственной территории.

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