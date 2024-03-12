Прорыв российскими добровольцами границы РФ: в ГУР раскрыли детали

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что боевые действия в Курской и Белгородской областях России являются спецоперацией российских добровольческих батальонов, которые фактически действуют на собственной территории. Об этом он рассказал в комментарии 24 каналу .
Он подчеркнул, что несмотря на то, что эти формирования участвуют в боевых действиях на территории Украины, они являются самостоятельными подразделениями, состоящими из россиян.
"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России", - заявил Юсов.видео дня
Также бойцы Сибирского батальона, которые прорвали границу с РФ, опубликовали видеообращение к россиянам.
"Бюллетени и избирательные участки в данном случае - фикция. Реально изменить жизнь к лучшему можно только с оружием в руках. Каждый, кто не приемлет нищенскую жизнь в тирании, должен сделать правильный выбор", - говорится в видео.
Смотрите видеообращение бойцов Сибирского батальона к россиянам:
Что известно о Легионе "Свобода России"
Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины.
Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.
Наступление российских добровольцев на территорию России - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, Легион ''Свобода России'', РДК и Сибирский батальон начали совместную операцию на территории Курской и Белгородской областей РФ. Политический координатор военной организации 'Легион "Свобода России"' Илья Пономарев сообщил в Фейсбук, что населенный пункт Лозовая Рудка Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев.
В видеообращении бойцы Легиона "Свобода России" бойцы отметили, что их цель заключается в освобождении России от диктатуры и террористической организации, захватившей власть в РФ. Бойцы также отметили, что продолжают тяжелые бои.
Сибирский батальон также опубликовал видео наступательных действий на территории России, подчеркнув, что продолжаются ожесточенные бои.
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