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"Это неоправданно": Шольц заявил, что не согласится передать Taurus Украине

Анна Ярославская
12 марта 2024, 08:30
Канцлер Германии подчеркнул, что не хочет "создавать нереалистичных ожиданий".
'Это неоправданно': Шольц заявил, что не согласится передать Taurus Украине
Шольц подтвердил отказ передать Украине дальнобойные ракеты Taurus / Коллаж: Главред: фото: Офис президента, wikimedia.org

Канцлер Германии Олаф Шольц снова отказался передавать Украине ракеты Taurus в рамках военной помощи. По его словам, использование данного типа вооружения является "неоправданным". Об этом Шольц заявил во время совместной пресс-конференции с малазийским коллегой Анваром Ибрагимом в Берлине.

Немецкий канцлер подчеркнул, что не хочет "создавать нереалистичных ожиданий", пишет Укринформ.

"Я считаю, что использование данного типа вооружения неоправданно. Это моя задача как канцлера — говорить четко и не создавать нереалистичных ожиданий", — подчеркнул глава правительства ФРГ.

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Он также подчеркнул, что Германия оказывает значительную поддержку Украине - как финансовую, так и поставками оружия. Общая сумма предоставленной помощи достигла 28 миллиардов евро или 30 миллиардов долларов.

"Мы предоставили Украине широкий спектр помощи — от боеприпасов до противовоздушной обороны различных типов, и эта помощь оценивается Украиной как высокоэффективная, надежная и постоянная", — сказал Шольц.

Передача Taurus Украине

8 марта министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что официальный Берлин пока исключает возможность отправки своих войск на территорию Украины. Германия не станет партией войны, в том числе и поэтому она не поставляет Киеву ракеты Taurus.

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что Лондон готов к "сделке" с Германией по дальнобойным ракетам. В частности, Великобритания может отправить Украине Storm Shadow, а взаимен получить от Берлина Taurus.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение Кэмерона относительно обмена крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное вооружение. По ее словам, подобный обмен уже был по другому оборудованию. При этом политик не уточнила, о каком вооружении идет речь.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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война в Украине новости Германии военная помощь Олаф Шольц война России и Украины Ракеты Taurus
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