"Это вариант": Бербок поддержала обмен Storm Shadow на Taurus

Подобный обмен между Германией и Британией уже был по другому оборудованию, рассказала Анналена Бербок.

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Анналена Бербок поддержала обмен ракетами с Британией / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона относительно обмена крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное вооружение.

По ее словам, подобный обмен уже был по другому оборудованию. При этом политик не уточнила, о каком вооружении идет речь, пишет Spiegel.

"Круговой обмен − это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другим оборудованием некоторое время назад", − заявила Бербок.

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Ракетная сделка между Британией и Германией - в чем суть

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что Лондон готов к "сделке" с Германией по дальнобойным ракетам. В частности, Великобритания может отправить Украине Storm Shadow, а взаимен получить от Берлина Taurus.

"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будем сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем", - объяснил дипломат.

Ракета Taurus - что о ней известно / Инфографика: Главред

Кэмерон добавил, что нужно усиливать сотрудничество, чтобы оказать поддержку Киеву. При этом он отверг опасения, согласно которым передача крылатых ракет может привести к эскалации войны.

Депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Гофрайтер поддержал британское предложение об обмене ракет Taurus на британские Storm Shadow. В то же время представитель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль выступил против такого обмена, поскольку, по его убеждению, Украина должна получить именно Taurus.

Ракеты Taurus для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против поставок ракет Taurus Украине. Глава немецкого правительства опасается, что такое решение может втянуть Германию в войну в РФ.

Также Шольц опасается удара ракетой Taurus по Москве. При этом канцлер акцентировал внимание на том, что Берлин поставляет Киеву больше вооружений, чем другие страны.

Тем временем исследователь войны сэр Лоуренс Фридман заявил, что ракеты Taurus – лучшие для сноса Крымского моста. Согласно его оценкам, Германия ждет, пока США передадут Украине ATACMS, и уже после этого могут дать Taurus.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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