ВСУ смогли продвинуться на одном из направлений фронта - карта ISW

В ISW отмечают, что россияне прекратили свое продвижение в районе насленого пункта Ивановское на Бахмутском направлении.

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Украинские военные выбили россиян с позиций на важном направлении / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Силы обороны Украины смогли выбить российских оккупантов с позиций на Бахмутском направлении и продвинуться вперед. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на Бахмутском направлении в течение суток, 11 марта, продолжались позиционные бои.

"Видео с геолокацией, опубликованное 6 марта, показывает, что украинские войска продвинулись в поле к северу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута), хотя украинские силы, вероятно, в последнее время не продвигались", - говорится в отчете Института изучения войны. видео дня

Командир роты Вооруженных сил Украины, которая действует на Бахмутском направлении, сообщил, что российские войска захватили позиции на окраине Ивановского в начале марта и с тех пор не продолжали свое продвижение.

Кроме того, отмечается, что позиционные бои продолжались на нескольких направлениях относительно Бахмута: на северо-запад от города в районе Богдановки; на запад в районе Ивановского и на восток от Часового Яра; на юго-запад в районе Клищеевки и Андреевки; на северо-восток, у Спирного и Раздоловки.

Ситуация на Бахмутском направлении / Карта: understandingwar

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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