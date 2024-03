ВСУ смогли продвинуться на одном из направлений фронта - карта ISW

Силы обороны Украины смогли выбить российских оккупантов с позиций на Бахмутском направлении и продвинуться вперед. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на Бахмутском направлении в течение суток, 11 марта, продолжались позиционные бои.

Командир роты Вооруженных сил Украины, которая действует на Бахмутском направлении, сообщил, что российские войска захватили позиции на окраине Ивановского в начале марта и с тех пор не продолжали свое продвижение.

Кроме того, отмечается, что позиционные бои продолжались на нескольких направлениях относительно Бахмута: на северо-запад от города в районе Богдановки; на запад в районе Ивановского и на восток от Часового Яра; на юго-запад в районе Клищеевки и Андреевки; на северо-восток, у Спирного и Раздоловки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.