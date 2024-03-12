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ВСУ смогли продвинуться на одном из направлений фронта - карта ISW

Юрий Берендий
12 марта 2024, 09:02
В ISW отмечают, что россияне прекратили свое продвижение в районе насленого пункта Ивановское на Бахмутском направлении.
ВСУ смогли продвинуться на одном из направлений фронта - карта ISW
Украинские военные выбили россиян с позиций на важном направлении / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Силы обороны Украины смогли выбить российских оккупантов с позиций на Бахмутском направлении и продвинуться вперед. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на Бахмутском направлении в течение суток, 11 марта, продолжались позиционные бои.

"Видео с геолокацией, опубликованное 6 марта, показывает, что украинские войска продвинулись в поле к северу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута), хотя украинские силы, вероятно, в последнее время не продвигались", - говорится в отчете Института изучения войны.

видео дня

Командир роты Вооруженных сил Украины, которая действует на Бахмутском направлении, сообщил, что российские войска захватили позиции на окраине Ивановского в начале марта и с тех пор не продолжали свое продвижение.

Кроме того, отмечается, что позиционные бои продолжались на нескольких направлениях относительно Бахмута: на северо-запад от города в районе Богдановки; на запад в районе Ивановского и на восток от Часового Яра; на юго-запад в районе Клищеевки и Андреевки; на северо-восток, у Спирного и Раздоловки.

ВСУ смогли продвинуться на одном из направлений фронта - карта ISW
Ситуация на Бахмутском направлении / Карта: understandingwar

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, удары по кораблям России и другим целям в Черном море считаются подготовительными мероприятиями к "серьезной операции в Крыму". По словам главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова - это проверка утверждений относительно путей подхода и отхода из Крыма.

Россияне готовятся к попытке вытеснения украинских военных с занятых позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области. После двух дней без штурмов, оккупанты совершили четыре штурмовые атаки, которые привели к их потерям и отступлению на предыдущие позиции, сообщили в Силах обороны юга.

Российские войска на Запорожском направлении все чаще используют химическое оружие, забрасывая позиции ВСУ гранатами с ядовитым веществом, имеющим удушающе-слезоточивое действие, сообщил представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.

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