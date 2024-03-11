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"Это была подготовка": Буданов заинтриговал заявлением о "серьезной операции в Крыму"

Алёна Воронина
11 марта 2024, 22:03
По словам Буданова, уничтожение российских кораблей и других вражеских целей было подготовкой к серьезной операции на оккупированном полуострове.
Кирилл Буданов, Крым
Буданов заинтриговал заявлением о "серьезной операции в Крыму"/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Поражения кораблей страны-агрессора России и других целей в акватории Черного моря являются подготовительными мероприятиями к "серьезной операции в Крыму".

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма". Он отметил, что это проверка правильности утверждений о путях подхода и отхода оттуда.

"Это всё подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят, что их забыли, бросили. Не все так хорошо это воспринимают, как кажется. Есть люди, которые любят Украину, но считают, что их предали. Таких людей много", – отметил Буданов.

видео дня

"Крымчане активно готовятся к деоккупации полуострова"

В то же время лидер крымскотатарского народа, Герой Украины Мустафа Джемилев в интервью телеканалу FREEДОМ, которое было опубликовано 10 марта, заявил, что ВСУ будут приятно удивлены масштабами встречи населением в Крыму, когда войдут на полуостров.

По словам Джемилева, среди крымчан уже сформированы группы общей численностью около тысячи человек, которые готовы содействовать украинским защитникам.

"Думаю, когда украинские войска войдут в Крым, они будут приятно удивлены масштабами встречи. У нас там занимаются специальные люди формированием людей, которые будут способствовать. Около тысячи человек уже есть", – сказал он.

Мустафа Джемилев
Мустафа Джемилев/ скрин

Смотрите видео с заявлением Мустафы Джемилева:

Уничтожение российского корабля "Сергей Котов"

Напомним, 5 марта украинские войска атаковали пятью морскими дронами малый патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в Крыму. Судно, по свидетельствам самих оккупантов, в эту ночь несло боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Позже в ГУР сообщили, что во время удара по кораблю "Сергей Котов" были ранены почти 3 десятка оккупантов. Известно о гибели семи моряков российского корабля, который успешно уничтожили спецназовцы ГУР. Но отмечалось, что эта цифра может возрасти.

Президент Украины Владимир Зеленский после потопления "Сергея Котова" заявил, что безопасных гаваней для флота российских оккупантов не будет. Также глава государства в своем вечернем видеообращении поблагодарил всех украинских защитников, причастных к уничтожению очередной боевой единицы Черноморского флота.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов"

Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России.

Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота.

Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний.

Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний.

Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия.

Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"
Скорость: 30 узлов
Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах
Автономность: 60 суток.
Экипаж: до 80 человек

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война в Украине Мустафа Джемилев вторжение России новости Крыма Кирилл Буданов
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