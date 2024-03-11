Когда РФ может массированно ударить ракетами: эксперт назвал опасные даты

Жданов напомнил, что Россия чаще всего наносит удары под утро, ведь это самое тяжелое время для боевого дежурства.

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Военный эксперт Олег Жданов назвал возможные даты новых ракетных атак РФ/ коллаж: Главред, фото: Главред, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия сделала паузу в массированных атаках по Украине. В прошлый раз российские оккупанты наносили удар почти месяц назад – 15 февраля. С тех пор захватчики успели накопить еще около 100 ракет.

Такая длительная пауза между массированными обстрелами может быть связана с техническим состоянием самолетов врага. Огромная выработка моторесурса требует ремонта и обслуживания носителей. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua.

Военный эксперт отметил, что российские оккупанты действуют нелогично, поэтому трудно точно спрогнозировать, когда может произойти следующий массированный удар. Однако, по его словам, есть несколько "опасных" дат.

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"Тогда, когда мы ожидаем, они не бьют. Когда не ожидаем, они наносят удары. 8 марта пропустили и даже во время обращения к федеральному собранию тоже не было обстрела. Сказать, что на 17 марта – возможно. Вероятность такая существует и она повышена в эти дни, 15-17 марта, когда будет голосование. Но опять же – 50 на 50 будет обстрел или нет. К сожалению, они загнали нас в такое нервное напряжение, что мы вынуждены быть готовыми каждый день к ракетному удару. А будет он или нет – сказать очень трудно", – отметил Жданов.

Эксперт напомнил, что страна-агрессор Россия чаще всего наносит удары под утро, ведь это самое тяжелое время для боевого дежурства.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Удары ракетами и дронами по Украине

РФ в ночь на 10 марта атаковала Украину 39 дронами и 4 ракетами. Оккупанты ударили 39 ударными дронами типа "Шахед", которые запускали с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из российского города Приморско-Ахтарск. Кроме этого, они ударили 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 по двум областям.

После этого стало известно, что в ночь на 10 марта были "прилеты" в двух областях. Оккупанты попали в промышленный объект в одной из областей, а также повредили линию электропередач в другом регионе.

В ночь на 11 марта РФ атаковала Харьков "Шахедами", есть "прилет". Дрон ударил по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове. Были повреждены дома. Также ночью состоялась ночная атака РФ на Одесскую область – был поражен инфраструктурный объект. Обильные волны "Шахедов" заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилыми и промышленными кварталами затрудняли работу защитников неба.

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