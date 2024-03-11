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Генсек НАТО назвал большую ошибку Путина: "Украина еще ближе к членству, чем раньше"

Алёна Воронина
11 марта 2024, 16:15
Путин допустил стратегическую ошибку. Он хотел не дать Украине двигаться в сторону НАТО и ЕС, но сейчас она стала еще ближе к членству.
НАТО, Йенс Столтенберг
Украина сейчас ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде, заявил Столтенберг/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин допустил стратегическую ошибку, когда совершил полномасштабное вторжение России в Украину. Одной из целей главы Кремля было не дать Украине двигаться в сторону НАТО и Евросоюза, но вместо этого она сейчас ближе к членству, чем когда-либо прежде.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии поднятия флага Швеции вблизи штаб-квартиры Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что Украина станет союзником НАТО, и добавил, что стоит вопрос не "если", а "когда".

Столтенберг подчеркнул, что сейчас Украина ближе к членству в Альянсе, чем когда-либо прежде, и это также демонстрирует большую стратегическую ошибку, которую совершил российский диктатор Путин, осуществив полномасштабное вторжение в Украину.

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"Потому что, как вы помните, его целью было не дать Украине двигаться в сторону НАТО и ЕС. Он потребовал, чтобы Альянс сделал заявление, фактически подписал договор с Россией о том, что не должно быть дальнейшего расширения НАТО за счет любой страны Европы. А сейчас он получил обратное. Он хотел меньше НАТО, он получает больше НАТО, больше военного присутствия НАТО в восточной части нашего Альянса. Финляндия и Швеция являются полноправными членами, а Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде", – заявил Столтенберг.

Напомним, Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического альянса. Перед церемонией поднятия флага Швеции вблизи штаб-квартиры НАТО генсек Йенс Столтенберг сказал, что следующим сине-желтым флагом там может быть украинский.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Перспективы вступления Украины в НАТО

Напомним, в Госдепе США ранее заявили, что Украину не позовут в НАТО в 2024 году. Представитель Государственного департамента США Даниэл Сайзек отметил, что этот вопрос будет обсуждаться уже после войны. Сейчас главным приоритетом является предоставление помощи для обеспечения безопасности страны, а не формальное приглашение в НАТО.

Посол Соединенных Штатов Америки в Североатлантическом альянсе Джулианна Смит также заявила, что Украину могут не пригласить вступить в НАТО на саммите Альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

Тем временем в Европе заговорили о создании альтернативы НАТО. Причиной стали скандальные заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа об Альянсе.

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