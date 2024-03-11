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РФ забрасывает позиции "оружием последней надежды": в ВСУ признались, что это значит

Руслана Заклинская
11 марта 2024, 15:00
Оккупанты пытаются заставить украинских военных покинуть свои позиции, но ВСУ используют средства индивидуальной защиты, рассказал Дмитрий Лиховий.
РФ забрасывает позиции 'оружием последней надежды': в ВСУ признались, что это значит
Россияне используют запрещенное оружие на фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Российские войска на Запорожском направлении все чаще применяют химическое оружие. Они забрасывают позиции ВСУ гранатами с ядовитым веществом, которое имеет удушающе-слезоточивое действие. Об этом заявил представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"Что касается Запорожского направления, могу сказать такую информацию, которая немного беспокоит - россияне все чаще применяют боеприпасы с отравляющим веществом", - заявил он.

По его словам, российские захватчики за прошедшую неделю сбросили около 60 гранат с отравляющим веществом удушающе-слезоточивого действия на позиции ВСУ. В то же время за вчерашние сутки было девять таких сбросов. Лиховий отметил, что в основном это хлорпикрин или что-то подобное.

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"Это свидетельство того, что когда враг не может добиться выполнения своих задач обычным способом - артиллерией, авиацией, FPV-дронами, они прибегают к какому-то "оружию последней надежды" - это химические отравляющие вещества, когда они хотят таким образом выкурить наших военных из окопов. Приходится применять средства индивидуальной защиты, бороться с российскими дронами, которые участвуют в этих сбросах", - рассказал он.

Что такое химическое оружие?

Химическое оружие - вид оружия массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах химических веществ. Определяющими составляющими химического оружия, являются так называемые боевые отравляющие вещества, носители химикатов (чаще всего - химические снаряды), а также соответствующие приборы и устройства управления, которые используются для доставки химического оружия к цели, пишет Википедия.

Разновидностью химических боеприпасов являются бинарные устройства, которые снаряжаются двумя нетоксичными или малотоксичными веществами - полупродуктами для получения целевого отравляющего вещества. В боеприпасе эти вещества отделены друг от друга и смешиваются для получения токсичного агента уже во время доставки боеприпаса к цели.

Использование химического оружия на фронте

Напомним, Россия продолжает использовать токсичные химические вещества против Вооруженных Сил Украины, нарушая Конвенцию о химическом оружии. Посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич заявил об увеличении количества и расширении территории использования таких веществ российскими оккупантами. Эта тактика предназначена для деморализации военных и вынуждения их покинуть оборонительные позиции.

Также командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко подтвердил, что враг использует химическое оружие в течение последнего года. Однако украинские военные применяют индивидуальные средства защиты и другие приспособления, чтобы уберечься.

Кроме этого, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" россияне все чаще используют запрещенные снаряды с отравляющими веществами для атак на позиции ВСУ. Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о шести сбросах боеприпасов с химическим веществом хлорпикрином за сутки 8 февраля.

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