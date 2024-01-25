РФ использует на фронте газовые гранаты: они содержат смертоносные вещества

Российские захватчики увеличили использование оружия, запрещенного обычаями войны.

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РФ использует на фронте газовые гранаты / коллаж: Главред, фото: Military Media Center

В Украине показали бесспорное доказательство нарушения Россией Конвенции о запрете использования химического оружия 1993 года. Об этом рассказали на брифинге в Military Media Center.

Представитель Центра исследования трофейного и перпективного вооружения и военной техники капитан Андрей рудик рассказал, что российские захватчики увеличили применение газовых гранат, которые содержат смертоносные вещества.

По его словам, разработка и применеие новых газовых гранат РГ-Во с использованием хлорацетофенона свидетельствует о том, что Россия в 2017 году дала ложные показания об отказе применения химического оружия согласно конвенции.

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"Начало использования хлорацетофенона в условиях хлорбензальмалонодинитрила может свидетельствовать о зондировании реакции мирового общества. Мы не исключаем, что российская федерация в дальнейшем может прибегнуть к применению прямо запрещенный Конвенцией 1993 года боевых отравляющих веществ", - допускают в Центре исследования.

Важно знать: только за один лишь декабрь был зафиксирован 81 случай использования газовых гранат. С начала войны вражеская армия использовала их 626 раз (это только то число атак на украинскую армию, о которых известно).

Химическое оружие РФ

Как сообщал Главред, 24 июня спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты сбросили на одну из позиций Вооруженных сил химический боеприпас, но ветер был в сторону россиян.

Позже, 30 октября, когда российские оккупанты пытались захватить новые позиции под Купянском, они применили химическое оружие, чтобы нанести большие потери украинским силам. Украинские военные ощущали действие химических газов, им было трудно дышать, они чувствовали головокружение и появление ожогов.

Также, 14 января в отчете Института исследования войны сообщалось, что российские войска все чаще используют химическое оружие в Украине, нарушая Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является страна-агрессор Россия.

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