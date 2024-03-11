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Меньше обещанного: Украине передадут F-16 не раньше июля – NYT

Алексей Тесля
11 марта 2024, 09:43
Украинским пилотам приходится осваивать английский язык и западную военную технику.
Меньше обещанного: Украине передадут F-16 не раньше июля – NYT
Названы сроки передачи F-16 Украине / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Украина может получить истребители F-16 не ранее июля этого года и пока лишь шесть машин из 45 обещанных союзниками.

12 украинских пилотов могут подготовить к боевым вылетам на F-16 к лету этого года после десяти месяцев обучения в Дании, Великобритании и США, пишет New York Times.

При этом, когда пилоты вернутся в Украину, из 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено только шесть F-16.

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Журналисты уточняют, что западные истребители готовы, а летные инструкторы ждут украинских пилотов в новом учебном центре в Румынии. Однако украинские пилоты еще не прибыли, несмотря на заявления прошлым летом о том, что центр сыграет решающую роль в поднятии их в воздух.

При этом пока неизвестно точно, когда украинские пилоты начнут обучение в центре, расположенном на авиабазе Фетешти. Подчеркивается, что задержка "является свидетельством неразберихи и хаоса, с которыми столкнулся военный альянс, спешащий поставить F-16".

Уточняется, что еще остается много неопределенности относительно того, когда каждая страна отправит свои самолеты, сколько их будет, как быстро можно будет обучить пилотов и как Украина получит достаточное количество людей, которые смогут правильно обслуживать самолеты.

Инфографика F-16 Ф-16
/ Инфографика: Главред

Несмотря на то, что обучение украинских пилотов проходило очень быстро, этот процесс идет медленнее, чем рассчитывали Украина и ее союзники, поскольку пилотам, обученным на советских самолетах и тактике, приходится осваивать английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16, добавляет издание.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

Ранее сообщалось, что Украине известны сроки получения F-16. Об этом говорил представитель Министерства обороны Илларион Павлюк. Однако Киев не будет открыто заявлять о датах, чтобы враг не воспользовался этой информацией.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что самолеты F-16 нужны Украине как можно скорее. Государство проводит работу над адаптацией инфраструктуры для облуживания таких самолетов.

Украина сможет применять F-16 для ударов по территории России, уточнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что Киев может прибегнуть к подобным действиям согласно международному праву.

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F-16 война России и Украины
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