РФ массово использует запрещенное оружие: посол раскрыл грубые нарушения на фронте

Россия систематически использует химическое оружие против ВСУ, чтобы деморализовать военных и заставить покинуть оборонительные позиции, сказал посол.

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Россия жестоко нарушает Конвенцию о химическом оружии / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

России продолжает применять токсичные химические вещества против Вооруженных сил Украины, запрещенные Конвенцией о химическом оружии. Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич на 105-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, пишет "Укринформ".

По его словам, российские оккупанты увеличивают количество и расширяют территорию использования токсичных веществ, что также является нарушением конвенции. Россия систематически использует химическое оружие против ВСУ, чтобы деморализовать военных и заставить покинуть оборонительные позиции.

"Только в 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ - это эквивалентно 6 нарушениям РФ конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического преимущества и деморализации ВСУ. Цель применения - отравление военнослужащих ВСУ и выталкивание их с укрепленных позиций", - подчеркнул посол. видео дня

Карасевич отметил, что по состоянию на 1 марта расследуются 1060 случаев применения химических веществ Россией, при этом подтверждено 72 факта такого использования. Оккупанты доставляют боеприпасы с химикатами беспилотниками, которые сбрасывают газовые гранаты типа К-51.

"По состоянию на февраль 2024 года - 946 случаев оказания медицинской помощи украинским военнослужащим в связи с отравлением неизвестным веществом, произошедших в районах боевых действий, зарегистрированы в учреждениях здравоохранения Украины", - отметил посол.

Карасевич также подчеркнул, что Украина считает задокументированные случаи и обращения военнослужащих ВСУ за медицинской помощью систематическим нарушением конвенции, которое требует немедленного реагирования международного сообщества. Правительство Украины собирает доказательства, связанные с нарушениями Россией и использования химического оружия и планирует подать их в технический секретариат ОЗХО и государства-участники.

Что такое химическое оружие? Химическое оружие - вид оружия массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах химических веществ. Определяющими составляющими химического оружия, являются так называемые боевые отравляющие вещества, носители химикатов (чаще всего - химические снаряды), а также соответствующие приборы и устройства управления, которые используются для доставки химического оружия к цели, пишет Википедия. Разновидностью химических боеприпасов являются бинарные устройства, которые снаряжаются двумя нетоксичными или малотоксичными веществами - полупродуктами для получения целевого отравляющего вещества. В боеприпасе эти вещества отделены друг от друга и смешиваются для получения токсичного агента уже во время доставки боеприпаса к цели.

Применение Россией химического оружия против ВСУ

Напомним, оккупанты в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" все чаще используют запрещенные снаряды с отравляющими веществами для атак на позиции ВСУ. Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о шести сбросах боеприпасов с химическим веществом хлорпикрином за сутки 8 февраля.

Также Украина представила доказательства нарушения Россией Конвенции о запрещении химического оружия 1993 года. Представитель Центра исследования рассказал об увеличенном использовании российскими захватчиками газовых гранат со смертельными веществами, включая новые гранаты РГ-Во с хлорацетофеноном.

Кроме этого, ранее российские оккупанты использовали химическое оружие на двух направлениях фронта в Украине - в Сватовском и Бахмутском направлениях. Аналитики Deep State сообщают об использовании хлорпикрина, который РФ уже использовала против украинских войск.

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