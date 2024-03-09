РФ массово использует запрещенное оружие: посол раскрыл грубые нарушения на фронте

России продолжает применять токсичные химические вещества против Вооруженных сил Украины, запрещенные Конвенцией о химическом оружии. Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич на 105-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, пишет "Укринформ".
По его словам, российские оккупанты увеличивают количество и расширяют территорию использования токсичных веществ, что также является нарушением конвенции. Россия систематически использует химическое оружие против ВСУ, чтобы деморализовать военных и заставить покинуть оборонительные позиции.
"Только в 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ - это эквивалентно 6 нарушениям РФ конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического преимущества и деморализации ВСУ. Цель применения - отравление военнослужащих ВСУ и выталкивание их с укрепленных позиций", - подчеркнул посол.видео дня
Карасевич отметил, что по состоянию на 1 марта расследуются 1060 случаев применения химических веществ Россией, при этом подтверждено 72 факта такого использования. Оккупанты доставляют боеприпасы с химикатами беспилотниками, которые сбрасывают газовые гранаты типа К-51.
"По состоянию на февраль 2024 года - 946 случаев оказания медицинской помощи украинским военнослужащим в связи с отравлением неизвестным веществом, произошедших в районах боевых действий, зарегистрированы в учреждениях здравоохранения Украины", - отметил посол.
Карасевич также подчеркнул, что Украина считает задокументированные случаи и обращения военнослужащих ВСУ за медицинской помощью систематическим нарушением конвенции, которое требует немедленного реагирования международного сообщества. Правительство Украины собирает доказательства, связанные с нарушениями Россией и использования химического оружия и планирует подать их в технический секретариат ОЗХО и государства-участники.
Что такое химическое оружие?
Химическое оружие - вид оружия массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах химических веществ. Определяющими составляющими химического оружия, являются так называемые боевые отравляющие вещества, носители химикатов (чаще всего - химические снаряды), а также соответствующие приборы и устройства управления, которые используются для доставки химического оружия к цели, пишет Википедия.
Разновидностью химических боеприпасов являются бинарные устройства, которые снаряжаются двумя нетоксичными или малотоксичными веществами - полупродуктами для получения целевого отравляющего вещества. В боеприпасе эти вещества отделены друг от друга и смешиваются для получения токсичного агента уже во время доставки боеприпаса к цели.
Применение Россией химического оружия против ВСУ
Напомним, оккупанты в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" все чаще используют запрещенные снаряды с отравляющими веществами для атак на позиции ВСУ. Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о шести сбросах боеприпасов с химическим веществом хлорпикрином за сутки 8 февраля.
Также Украина представила доказательства нарушения Россией Конвенции о запрещении химического оружия 1993 года. Представитель Центра исследования рассказал об увеличенном использовании российскими захватчиками газовых гранат со смертельными веществами, включая новые гранаты РГ-Во с хлорацетофеноном.
Кроме этого, ранее российские оккупанты использовали химическое оружие на двух направлениях фронта в Украине - в Сватовском и Бахмутском направлениях. Аналитики Deep State сообщают об использовании хлорпикрина, который РФ уже использовала против украинских войск.
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