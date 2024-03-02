Россиян будут бить новым оружием: эксперт раскрыл детали современной разработки

Украине нужны не старые, а новейшие технологии, убежден Валентин Бадрак.

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Валентин Бадрак / УНИАН

Украина повысила технологичность своей армии, а также в очень короткий срок овладела рядом возможностей, которых ранее не было, заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

"В частности, никогда раньше, до широкомасштабного вторжения России, не было морских роботизированных комплексов, но мы этим овладели. И благодаря СБУ, которая занимается этим направлением, появилась новая школа, и не одна", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт напомнил, что авторитетное издание The Economist в начале февраля на обложке одного из новых выпусков разместило фото с подписью о том, что Украина является страной-пионером в системном использовании дронов-киллеров.

"Это уже о воздушных беспилотниках, а дальше будут и наземные роботы, и средства радиоэлектронной борьбы, и средства новейшей разведки, и другие новые технологии. Украина также может разработать электромагнитное оружие. Разрабатывает она и лазерное оружие", - говорит он.

Собеседник уверен, что на переговорах с западными странами Украина должна подчеркивать, что ей нужны не старые технологии, а новейшие.

"Ведь в сентябре 2023 года в США появились лазерные системы противодействия дронам. Такие же испытывались в то время и Великобританией. Нам нужны именно такие новые технологии, чтобы одержать победу. Нам нужно повышение технологичности армии", - добавил Бадрак.

Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Ранее украинцев предупредили об опасности с севера. Путинская Россия наращивает потенциал, предупредил ​Валентин Бадрак.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как Украина может полностью вытеснить РФ с моря. Для того, чтобы Россия потеряла любые возможности доминировать в Черном море важна решимость стран Запада, сказал Валентин Бадрак.

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