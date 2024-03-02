Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севера

Путинская Россия наращивает потенциал, предупредил ​Валентин Бадрак.

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/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС, Міноборони РФ

Военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак оценил угрозу наступления оккупантов РФ на Киев с севера.

"Угроза окончательно не снята. Она и не может быть снята", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов.

При этом эксперт предупредил о том, что опасность с северного направления - со стороны Беларуси, действительно есть.

"Но мы видим, что вражеская путинская Россия наращивает потенциал, в том числе и для наступления", - говорит он.

Вместе с тем собеседник призвал усиливать мобилизационные мероприятия для укрепления Сил обороны.

"Надо зачищать вечерние кварталы (в городах, - ред.), и именно между теми, кто там отдыхает, должны работать ТЦК, бывшие военкоматы. То есть общество не должно быть разделенным на неприкасаемых и на всех остальных, которые должны воевать. Эту справедливость должен обеспечить именно верховный главнокомандующий", - добавил Бадрак.

Смотрите видео - чат с Валентином Бадраком в Главреде:

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

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